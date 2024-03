Au cœur du parc industriel Ludger-Simard, à Sorel-Tracy, on trouve un géant : l’édifice Sylvain-Simard. C’est dans cet espace que l’entreprise Marine Industries construisait pendant la guerre froide ses navires militaires. On cherche maintenant un locataire d’envergure pour ce bâtiment surdimensionné. Qui pourra prendre cette place dans le paysage industriel de la ville ?

Nancy Annie Léveillée, directrice de la Société des parcs industriels de Sorel-Tracy, a bien hâte de trouver ce locataire particulier. Depuis quelques mois déjà, elle fait visiter ce lieu à différents entrepreneurs du milieu industriel et elle remarque que la réaction est sans équivoque.

« Tout le monde me confirme que c’est un édifice de qualité exceptionnelle avec une structure industrielle très solide et prometteur de développement pour encore bien des années », se réjouit-elle.

Construit au milieu des années 1960, cet immeuble est doté d’une porte rétractable de près de 21 mètres de hauteur. À l’intérieur, on trouve une aire de travail de 24 mètres de largeur sur 152 mètres de longueur, donc la moitié moins large qu’un terrain de soccer, mais un tiers plus long.

La particularité de cet édifice, c’est qu’il n’y a pas de colonnes dans l’immense espace de travail central parce que c’est là qu’on y construisait des navires. Tout autour, il y a une série de galeries pour pouvoir travailler en hauteur. Nancy Annie Léveillée, directrice de la Société des parcs industriels de Sorel-Tracy

L’immeuble a aussi deux ponts roulants de 50 tonnes chacun. « C’est vraiment un lieu construit pour l’industrie lourde », ajoute Nancy Annie Léveillée.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE L’édifice Sylvain-Simard possède une superficie de plus de 15 850 m⁠2.

Cet espace hors normes doit aussi s’appuyer sur une base solide. En effet, la fondation est composée d’un mètre et demi de béton armé. D’une superficie de plus de 15 850 m⁠2, l’édifice Sylvain-Simard a un terrain, renforcé de béton, de plus de 76 200 m⁠2. « Marine Industries mettait ses bateaux sur le terrain avant leur mise à l’eau, alors ça devait être solide », précise la directrice.

1,5 mètre C’est l’épaisseur de la fondation de béton armé de l’édifice Sylvain-Simard

Le locataire de cet espace sera aussi bien desservi par différentes infrastructures de transport. « L’édifice a une voie ferrée privée reliée à celle du CN, indique Nancy Annie Léveillée. Avant, le train traversait même l’immeuble et il serait possible d’effectuer des travaux pour réhabiliter le rail. »

Le parc industriel est aussi tout près de l’autoroute 30.

Retour vers la vocation originale

C’est en 2021, en pleine pandémie, que la Société des parcs industriels de Sorel-Tracy a racheté l’édifice Sylvain-Simard. « L’entreprise qui l’avait ne l’utilisait plus et nous avions Stella-Jones qui voulait y installer son centre de distribution de bois blanc non traité, explique Nancy Annie Léveillée. Maintenant, cette entreprise est prête à se mobiliser ailleurs et l’édifice sera à louer. »

La Société des parcs industriels de Sorel-Tracy a l’intention de profiter de cette occasion pour ramener une entreprise de l’industrie maritime afin de construire ou de réparer des bateaux. Ou encore, une entreprise d’un secteur industriel qui bénéficierait d’un édifice de cette ampleur.

« Nous regardons auprès des joueurs locaux, canadiens et internationaux, précise-t-elle. Il pourrait même y avoir un consortium qui se crée. »

Elle est consciente, toutefois, que de trouver un locataire pour un édifice de cette taille est une opération qui prendra du temps. « C’est une grosse décision pour une entreprise, mais la possibilité de louer cet édifice est aussi une opportunité très intéressante. C’est vraiment un immeuble particulier. »