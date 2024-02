REER Pour le meilleur… et pour le pire

Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) de conjoint présente son lot d’avantages pour fractionner le revenu d’un conjoint et alléger la facture d’impôts du couple. Mais que devient cette épargne en cas de séparation ? Réponses avec Stéphanie Castonguay, conseillère senior, investissement et planification financière, à la Banque Nationale, et Jimmy Verdule, gestionnaire privé et planificateur financier chez Desjardins Gestion de patrimoine.