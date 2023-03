Les employés savent généralement bien ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans leur entreprise. Il leur arrive aussi d’avoir des idées de changements qui pourraient faire toute la différence. Mais, comme simple employé, comment s’assurer d’être entendu et que ses idées soient jugées à leur juste valeur ? Cinq conseils pour y arriver.

Bâtissez une coalition autour de votre idée

Avant d’aller présenter votre idée à la direction, vous avez avantage à commencer par en parler à vos collègues, puis à votre chef d’équipe, par exemple, pour voir leurs réactions. Peut-être que vous pourrez même commencer à faire de petits tests en lien avec votre idée afin de voir les résultats et réajuster le tir en conséquence. « Lorsqu’il est question d’innovation, il est bon d’échanger avec d’autres, qui viendront enrichir l’idée », affirme Francine Masson, qui est à la tête de la firme de gestion de l’innovation MPII et qui est aussi membre du Réseau en conseil en technologie et en innovation (RCTi) de l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ).

Acceptez que votre idée puisse déranger

Il est possible aussi que votre idée ne fasse pas l’unanimité. Il ne faut pas avoir peur de la « créativité abrasive », d’après Francine Masson, aussi chargée de cours en gestion de l’innovation à l’École de technologie supérieure (ETS). « Vous devez accepter que votre idée puisse faire des frictions autour, précise-t-elle. Et ce, même si cela menace votre ego. Parce que si vous êtes entouré seulement de personnes qui pensent comme vous, ce sera le statu quo assuré ! C’est en échangeant avec des gens qui ont des visions différentes de la vôtre que vous arriverez à trouver des solutions différentes et vraiment intéressantes. »

Choisissez le bon moment et la bonne approche pour en parler

Le timing est aussi important lorsqu’on propose une idée. « Écouter une proposition demande un effort cognitif et il est prouvé que les gens sont moins portés à considérer une idée nouvelle s’ils sont épuisés », affirme Jean-François Harvey, expert en management de l’innovation à HEC Montréal. Tentez donc d’éviter de faire une proposition en fin de journée ou à la fin d’un trimestre, par exemple. « C’est aussi mieux de la présenter en privé plutôt qu’en public, renchérit Jean-François Harvey. Il est démontré également que les gens réagissent mieux si on leur présente une idée comme une opportunité que comme une réaction à une menace. Vous avez aussi avantage à adapter votre discours à la personne à qui vous parlez, en lui expliquant comment votre idée ira dans le sens de ses intérêts. »

Faites preuve de patience

Même si vous êtes convaincu que votre idée est excellente, attendez-vous à ce qu’elle chemine lentement. « Le changement n’arrivera pas du jour au lendemain et parfois, les organisations sont lentes, mais il ne faut pas se décourager, affirme Jean-François Harvey. Une étude récente a démontré que même si des idées n’ont pas été débattues, considérées ou acceptées au moment de leur proposition, il arrivait souvent qu’elles soient ramenées plus tard et qu’elles fassent leur chemin dans l’organisation. »

Exprimez votre besoin d’apprendre et de vous développer

Il est possible toutefois que vous réalisiez que votre gestionnaire bloque toujours vos idées parce qu’il a une grande aversion du risque, soutient Jean-François Harvey. « Vous pourriez alors tenter de mettre de l’avant votre besoin de continuer d’apprendre et de développer vos habiletés non seulement dans des activités routinières, mais aussi dans de nouveaux projets, indique-t-il. Les gestionnaires sont évalués sur leur leadership et sur leurs capacités à permettre à leurs employés de continuer à apprendre et à se développer. Une bonne organisation sait que les connaissances et expériences qui viennent du bas de la hiérarchie ont beaucoup de valeur, parce qu’elles touchent au cœur des besoins de l’organisation pour s’améliorer afin de rester concurrentielle. »