La violence par armes à feu fait la manchette depuis quelque temps. Dossiers et articles, les journalistes de La Presse font état de la situation.

Des armes et des drames L’impression qu’une flambée de violence frappe Montréal se confirme. La métropole a enregistré une forte hausse des crimes contre la personne l’an dernier, et de plus en plus d’armes à feu y étaient impliquées. C’est ce que révèle le rapport annuel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui sera présenté mercredi aux élus responsables de la sécurité publique à la Ville de Montréal. Lisez l'article de Vincent Larin

Des médecins parmi les balles La flambée de la violence armée dans le Grand Montréal a des répercussions jusque dans les hôpitaux. Dans un reportage immersif, La Presse vous raconte la course contre la montre de l’équipe de traumatologie de l’hôpital du Sacré-Cœur pour sauver la vie de jeunes victimes… qui ne collaborent pas toujours. Lisez le dossier de Caroline Touzin et d'Olivier Jean

Meurtre à Lachine : « C’était une bonne personne, mais il avait clairement ses démons » La victime d’une fusillade survenue dans la nuit du 6 au 7 juin dans l’arrondissement de Lachine, à Montréal, traînait un lourd passé criminel. Bien connu dans le quartier, Jonathan Plouffe pourrait avoir été victime de ses mauvaises fréquentations, croient des résidants inquiets par la montée de la violence dans leur secteur. Lisez l'article de Mayssa Ferah et Vincent Larin

Trafic d’armes à feu : coup dur pour les gangs de rue Quatre arrestations, seize perquisitions, plus de 50 000 $ en argent comptant et quatre armes de poing saisis : les autorités ont procédé le 1er juin à une série de perquisitions et d’arrestations en lien avec un important réseau de trafic d’armes à feu lié aux gangs de rue montréalais. Une arme longue automatique et de nombreuses munitions font également partie de l’importante saisie. En tout, 80 policiers ont été mobilisés pour mener à bien cette opération d’envergure. Lisez l'article de Mayssa Ferah

Trudeau dévoile un projet de loi pour instaurer un « gel national » des armes de poing Devant la flambée de violence armée qui frappe Montréal et d'autres grandes villes du pays, le gouvernement Trudeau propose d'interdire, à compter de l'automne, l'achat, la vente, l'importation et le transfert d'armes de poing. Le coût de ce programme de rachat, qui touche 1800 armes d'assaut, sera rendu public plus tard à la suite de consultations publiques. Les chargeurs d'armes d'épaule de plus de cinq cartouches seront également interdits. À l'heure actuelle, on évalue à plus de 1 million le nombre d'armes de poing en circulation au pays. Au cours de la dernière décennie, quelque 55 000 de ces armes étaient enregistrées chaque année en moyenne, sans compter les armes qui sont importées et vendues illégalement. Lisez l'article de Joël-Denis Bellavance