Une ex-notaire radiée à vie qui s’est emparée de 600 000 $ appartenant à un couple d’aînés, en plus de puiser dans leur succession, pourrait s’en tirer avec de la prison à domicile, même si elle s’en lave les mains. Une suggestion commune de peine remise en question par le juge, qui envisage même de la refuser.

Ce qu’il faut savoir Une ex-notaire déjà radiée à vie a fraudé la succession d’un couple d’aînés, en plus de puiser dans leurs comptes de leur vivant.

Les parties suggèrent une peine de deux ans de prison à domicile.

Le juge hésite à entériner la peine et reproche à l’accusée d’être « imperméable » à toute prise de conscience.

« Il y a une multitude de décisions quasi judiciaires à son égard et jamais elle n’a eu une prise de conscience. Il n’y a jamais rien. On dirait qu’elle est imperméable à tout ça », a affirmé le juge de la Cour du Québec Jean-Jacques Gagné, le 19 juillet dernier, au palais de justice de Montréal.

Nicole Sauvé, une ex-notaire de 70 ans, a plaidé coupable à la mi-janvier à un chef d’accusation d’avoir employé ou possédé un document contrefait. Un chef de fraude a été abandonné dans la foulée. Son dossier traînait depuis quatre ans devant les tribunaux.

La résidante de Gatineau était notaire en 2009 lorsqu’elle est devenue liquidatrice testamentaire d’un couple d’aînés décédés. Elle était la meilleure amie de la fille de la défunte. Nicole Sauvé a profité de ce rôle pour frauder la succession du couple pour 75 000 $. Elle gâtait ses proches en puisant dans les comptes bancaires de la succession.

Mais cette trame présentée lors de son plaidoyer de culpabilité n’est que la pointe de l’iceberg.

Dans un jugement civil de la Cour supérieure, on apprend que Nicole Sauvé a pris au minimum 664 000 $ appartenant à ce couple d’aînés – en partie de leur vivant – pour les prêter à un homme d’affaires. Elle a été condamnée à rembourser la somme.

Même si elle était mandataire et liquidatrice, Nicole Sauvé avait hérité de 15 000 $ et de 30 % de la succession de la défunte. Elle a toutefois été déclarée indigne d’hériter en 2015 en raison de ses « abus graves de confiance » et de ses « actes de négligence ». Elle a été radiée à vie de son ordre professionnel en 2014 dans une autre affaire.

Une peine trop clémente ?

Les avocats de la Couronne et de la défense ont présenté, la semaine dernière, une suggestion commune de peine de deux ans de prison avec sursis (à domicile), assortie de 150 heures de travaux communautaires. Le juge Gagné s’est montré réticent à entériner cette recommandation.

« Dans le rapport présentenciel, une phrase m’a marqué. On dit : “Mme Sauvé adopte des comportements passifs et balaie presque du revers de la main les gestes qu’on lui reproche” », a souligné le juge Gagné.

L’avocat de la défense, Me Carlos Bolivar, convient que la peine peut sembler « clémente », mais souligne que sa cliente a un faible risque de récidive, vit maintenant sans le sou et a reconnu sa culpabilité. « Elle a plusieurs traumas, des problèmes psychologiques », a-t-il ajouté.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Me Denis Trottier, procureur de la Couronne

Le procureur de la Couronne Me Denis Trottier a expliqué au Tribunal que son prédécesseur avait négocié cette suggestion afin de permettre à la victime de fermer la page sur ce chapitre douloureux. De plus, le ministère public aurait rencontré « certaines difficultés » à présenter sa preuve, selon Me Trottier.

Je vais y réfléchir. Si j’entérine la suggestion, j’aimerais avoir un projet dirigé. Si j’entérine. Le juge Jean-Jacques Gagné

Le juge rendra jugement la semaine prochaine.

Depuis un arrêt de la Cour suprême en 2016, les juges doivent entériner la quasi-totalité des suggestions communes de peine. Une recommandation commune doit « déconsidérer l’administration de la justice ou [être] contraire à l’intérêt public » pour qu’un juge s’en écarte. Cela n’arrive pratiquement jamais.