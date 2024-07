Une femme a perdu la vie vendredi dans un accident impliquant deux véhicules, survenu à Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie.

La Presse Canadienne

La Sûreté du Québec rapporte que les secours ont été appelés à se rendre vers midi sur les lieux d’une collision sur la route 132, également appelée boulevard Hébert, à Salaberry-de-Valleyfield.

D’après les premiers éléments recueillis, la conductrice d’un des deux véhicules, qui circulait en direction ouest, aurait dévié de sa voie pour se retrouver dans la circulation venant en sens inverse, pour une raison encore inconnue, explique la Sûreté du Québec (SQ). Elle aurait ainsi causé une collision frontale avec un véhicule lourd.

La SQ signale que les secours ont dû mettre en place une opération de désincarcération afin de réussir à extirper la conductrice accidentée.

La femme d’une soixantaine d’années a été évacuée vers un centre hospitalier où son décès a été constaté.

Un policier formé en enquête de collisions et des enquêteurs de la SQ sont présentement sur les lieux afin de déterminer les causes et circonstances du drame. La SQ précise que la route 132 est fermée à la circulation pour une durée indéterminée dans le but d’assurer l’intégrité de la scène et la sécurité des policiers.