Un cyberprédateur récidiviste qui entretenait une soi-disant relation « amoureuse » avec une fillette de 10 ans a été condamné à environ quatre ans de détention, en plus d’être déclaré délinquant à contrôler. Tommy-Lee Goneau faisait chanter la jeune victime pour arriver à ses fins.

Le Montréalais de 28 ans avait plaidé coupable l’an dernier à plusieurs chefs d’accusation, dont leurre de mineur, incitation à des contacts sexuels d’une mineure de moins de 16 ans et production de pornographie juvénile.

À la fin juin, le juge Pierre E. Labelle de la Cour du Québec a entériné la suggestion commune des parties. Fait particulier, les avocats n’ont donné aucune explication, comme c’est généralement le cas, pour justifier la peine proposée. Seuls les rapports d’expert ont été déposés en preuve.

Dans tous les cas, Tommy-Lee Goneau a été condamné à 50 mois de prison. Mais il ne lui reste que 22 mois à purger, compte tenu du temps passé en détention préventive. Il a surtout été déclaré délinquant à contrôler, une étiquette réservée aux pires criminels. À sa sortie de prison, il sera surveillé par les autorités pendant 10 ans, la période maximale.

Après avoir été condamné à la prison en 2019 pour avoir leurré des jeunes, Tommy-Lee Goneau s’est moqué des conditions de sa probation et a refait le coup en 2022 avec une enfant de 10 ans rencontrée sur le jeu Fortnite. La fillette lui disait toutefois être âgée de 15 ou 16 ans. La preuve ne démontre pas qu’il connaissait son âge réel.

Même si leurs échanges étaient seulement virtuels, les deux se considéraient comme en « relation ». Ils se sentaient « amoureux l’un de l’autre », avait résumé le procureur de la Couronne Me Hugo Rousse l’an dernier.

C’est dans ce contexte que Goneau envoyait des photos de son pénis à la victime. Celle-ci lui envoyait en échange des photos explicites de son corps, en plus de se prêter à plusieurs séances « en direct » par caméra. Ils s’échangeaient ainsi vidéos, photos, audio et messages sur les applications Snapchat, Discord et TikTok.

Le cyberprédateur exerçait du « chantage émotif » auprès de la victime et faisait des séances de « sextage » avec celle-ci, ce qui représente de la production de pornographie juvénile.

« Par des mots, il va mettre en position des enfants. Il va demander [à la victime] quoi faire et va lui dire ce qu’il souhaiterait qu’elle fasse », avait expliqué Me Rousse l’an dernier.

Me Stéphanie Basso a représenté le délinquant.