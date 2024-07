Nouvelle semaine, nouveau coup de filet : la police de Montréal a arrêté cinq personnes en lien avec les meurtres de Justice Owusu Tajudeen et Noël Garcia-Frias. Les autorités avaient déjà mis la main au collet de quatre hommes reliés aux gangs de rue mercredi dernier dans ces deux dossiers d’homicides.

Sylvain Kabbouchi, Andrei Donet, Bradley Phanord Barthelus, Romuald Surin et Félix Tremblay devraient comparaître mercredi pour des accusations de meurtre au premier degré ou de complot pour meurtre.

Justice Owusu Tajudeen, 28 ans, avait été abattu l’été dernier au bar chicha Arabesque, situé au centre-ville de Montréal.

Noël Garcia-Frias, 32 ans, avait succombé à ses blessures après avoir été atteint par plusieurs tirs d’arme à feu. La victime, tuée à Charlemagne, dans Lanaudière, était connue des milieux policiers.

Les autorités croient que le meurtre de Noël Garcia-Frias survenu en juin 2023, soit deux mois avant celui de Justice Owusu Tajudeen, était en fait une erreur sur la personne. Les deux victimes possédaient la même voiture de marque Audi.

Johnny Odiesse, l’un des leaders du gang de rue de Laval-des-Rapides Flamed Head Boys (FHB), Jack Shehata, William Beauvais-Bazile et M’hammed Berberi avaient été arrêtés la semaine dernière en lien avec les mêmes meurtres.

PHOTO FOURNIE Johnny Odiesse, soupçonné de deux meurtres

Les nouveaux individus accusés mardi ont une longue feuille de route en matière de délits, sont connus des services de police ou sont membres de gang de rue.

Sylvain Kabbouchi, surnommé Haboub, est une figure proéminente et influente de la criminalité à Laval et à Montréal. Il était déjà incarcéré notamment pour le meurtre de Nitchell Lapaix, ancien bras droit de Jean-Philippe Célestin, au moment de son arrestation, mais également au moment où Justice Owusu Tajudeen et Noël Garcia-Frias sont morts. Il est dont soupçonné de complot pour meurtre.

Andreï Donet, 21 ans, est également un nom familier. Le jeune homme a été condamné à la prison à vie en juin dernier pour le meurtre de Jannai Dopwell Bailey. L’adolescent de 16 ans avait été poignardé à mort à la sortie des classes il y a trois ans. Donet, considéré par la police comme lié à un gang de rue de Notre-Dame-de-Grâce, est désormais accusé dans deux autres dossiers de meurtre.

Son co-accusé Félix Tremblay, 22 ans, a plusieurs dossiers en cours, dont non-respect d’une ordonnance, complot et possession d’armes à feu.

Romuald Surin, alias Buck, était lui aussi déjà détenu en lien avec un autre meurtre : celui de Christopher-Shawn Jean Vilsaint, un proche de Justice Owusu Tajudeen, alias Steady. Ce dernier était lié à Downtown Project (DTP), un gang de rue d’allégeance bleue impliqué dans un conflit avec les gangs de rue lavallois de Saint-François et de Laval-des-Rapides. Romuald Surin est, selon nos sources, membre du 24 Gang de Saint-François.

Bradley Phanord Barthelus, également arrêté mercredi, fait aussi partie de ce gang de rue de Saint-François.

Une semaine avant d’être abattu, Justice Owusu Tajudeen avait été impliqué dans une violente bagarre avec des membres liés au 24 Gang dans la boutique Simons du Carrefour Laval. Un an auparavant, Justice Owusu Tajudeen avait attaqué Romuald Surin en lui arrachant des cheveux.

C’est un été mouvementé en termes d’arrestations pour l’équipe des Crimes majeurs du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Un adolescent de 16 ans, de l’Ontario, désormais en cavale, avait été arrêté jeudi dernier pour le meurtre de Stevens Cantave, influent membre de gang. Le mois dernier, d’autres arrestations sont effectuées pour le meurtre de Christopher-Shawn Jean Vilsaint. Les trois suspects sont Romuald Surin, William Beauvais-Bazile et Dylan Denis. Ce dernier est toujours recherché par les autorités.