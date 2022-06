Plusieurs arrestations ont eu lieu à Delson, à Saint-Amable, à Longueuil et à Montréal dans le but de neutraliser un réseau de trafic d’armes à feu liés aux gangs de rue montréalais.

(Montréal) Quatre arrestations, seize perquisitions, plus de 50 000 $ en argent comptant et quatre armes de poing saisis : les autorités ont procédé au petit matin à une série de perquisitions et d’arrestations en lien avec un important réseau de trafic d’armes à feu lié aux gangs de rue montréalais.

Mayssa Ferah La Presse

Une arme longue automatique et de nombreuses munitions font également partie de l’importante saisie. En tout, 80 policiers ont été mobilisés pour mener à bien cette opération d’envergure.

Selon nos sources policières, le réseau distribuait des armes à feu aux principaux gangs de rue du nord-est de Montréal. On n’exclut pas que plusieurs armes aient pu être utilisées dans les nombreuses fusillades survenues dans les deux dernières années dans le Grand Montréal.

Au courant de l’enquête, les policiers avaient déjà saisi un chargeur, deux armes de poing et une arme longue, ce qui élève le bilan global à six armes de poing et deux armes longues, précise la Sûreté du Québec (SQ) par communiqué.

C’est une information transmise aux enquêteurs à l’automne 2021 qui a permis de mener à bien cette opération.

Quatre arrestations

Les arrestations ont eu lieu à Delson, à Saint-Amable, à Longueuil et dans le Vieux-Montréal dans le but de neutraliser ce réseau de trafic d’armes à feu lié aux gangs de rue montréalais.

Les suspects, âgés de 24 à 27 ans, ont comparu mercredi après-midi. Jérémie Lamontagne, Jonathan Lavigne, Daniel Charléus et Marc-Antoine Lefebvre font tous face à plusieurs accusations liées à l’importation et la revente d’armes à feu.

Lamontagne, une des têtes pensantes de ce réseau de revente d’armes, est le fils du directeur adjoint de la Régie incendie de l’alliance des Grandes-Seigneuries.

Selon nos sources, Daniel Charléus serait proche de Jean-Philippe Célestin, influent chef de gang d’allégeance bleue.

Ce sont les policiers de l’Équipe intégrée de lutte au trafic d’armes (EILTA) Montréal, composée de membres de la Sûreté du Québec (SQ), du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ont effectué mercredi matin ces importantes perquisitions et arrestations.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1-833-888-ARME (2763).