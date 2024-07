Le commandant Jean-Sébastien Caron, de la Section des crimes majeurs du SPVM (à gauche), et le capitaine Jessie Houle, du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ, s’adressent aux médias.

Un projet conjoint qui a mis à plat plusieurs membres de gangs, dont certains sont des têtes pensantes de leur organisation : la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont confirmé avoir arrêté dix personnes au total en lien avec deux homicides survenus l’été dernier.

Il s’agit des meurtres de Noël Garcia-Frias et de Justice Owusu Tajudeen.

Ce dernier avait été abattu l’été passé au bar à chicha Arabesque, situé au centre-ville de Montréal.

L’autre victime, âgée de 32 ans, avait succombé à ses blessures après avoir été atteinte par plusieurs tirs d’arme à feu. La victime, tuée à Charlemagne, dans Lanaudière, était connue des milieux policiers.

Les autorités croient que le meurtre de Noël Garcia-Frias survenu en juin 2023, soit deux mois avant celui de Justice Owusu Tajudeen, était en fait une erreur sur la personne. Les deux victimes conduisaient la même voiture de marque Audi.

PHOTO TIRÉE DU SITE DU CENTRE FUNÉRAIRE MAGNUS POIRIER Noël Garcia-Frias

PHOTO TIRÉE DES RÉSEAUX SOCIAUX Justice Owusu Tajudeen, 28 ans, abattu l’été dernier 1 /2



La Presse avait rapporté mercredi que Sylvain Kabbouchi, Andreï Donet, Bradley Phanord Barthelus, Romuald Surin et Félix Tremblay étaient visés par un mandat d’arrêt en lien avec des accusations de meurtre et de complot pour meurtre.

La semaine dernière, Johnny Odiesse, l’un des leaders du gang de rue de Laval-des-Rapides Flamed Head Boys (FHB), ainsi que Jack Shehata, William Beauvais-Bazile et M’hammed Berberi avaient été arrêtés et accusés en lien avec les mêmes meurtres.

Une autre arrestation, celle d’une femme de 27 ans, a eu lieu jeudi matin, ainsi que deux perquisitions, a annoncé Jean-Sébastien Caron, commandant des Crimes majeurs du SPVM. Elle est actuellement rencontrée par les enquêteurs.

Ils sont donc au total dix présumés meurtriers. Neuf d’entre eux sont liés à différents gangs criminels actifs, soupçonnés d’être responsables de plusieurs évènements de coups de feu dans le Grand Montréal ces dernières années, a confirmé le capitaine Jessie Houle, du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Jean-Sébastien Caron, commandant au SPVM

C’est un dur coup porté à ces groupes. Certains ont comploté à partir de la prison. Les enquêtes pour meurtres sont souvent longues et complexes. Jean-Sébastien Caron, commandant au SPVM

Le coup de filet des autorités révèle un enjeu préoccupant : plusieurs des personnes accusées étaient incarcérées lors des deux meurtres. Même avec les conséquences liées à une peine de prison ou une détention préventive, certains individus parviennent à passer des commandes et à commettre des crimes graves.

« Oui, c’est préoccupant. On essaye de diminuer ça et on travaille de concert avec tous nos partenaires pour le faire », a souligné le commandant Caron.

Quatre des nouveaux suspects se trouvant déjà derrière les barreaux pour d’autres crimes, leur arrestation a eu lieu aux établissements de détention provinciaux de Montréal et de Rivière-des-Prairies ainsi qu’au centre régional de réception du fédéral à Sainte-Anne-des-Plaines. L’équipe d’enquête du SPVM et de la SQ a également réalisé une perquisition et appréhendé un homme à Laval.

La police recherche d’ailleurs toujours activement Dylan Denis, un individu étroitement lié aux membres de gangs arrêtés ces derniers jours. Il est actuellement accusé du meurtre de Christopher-Shawn Jean Vilsaint, un proche de Justice Owusu Tajudeen. « Il est assez rare d’avoir autant d’éléments de preuve sur les membres d’un même gang dans des dossiers de meurtre », a ajouté le capitaine Houle, faisant valoir l’important travail de collaboration entre les deux corps policiers.