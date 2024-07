Un homme radicalisé qui évoquait souvent le « djihad » et qui est passé à deux doigts d’assassiner un policier montréalais en 2021 planifiait-il un attentat ? Un calepin retrouvé chez Ali Ngarukiye cachait des instructions détaillées pour la fabrication de bombes comme celles utilisées lors des attentats de Londres et de Paris, révèle un rapport inédit obtenu par La Presse.

Un livre de « recettes » d’explosifs de cinq pages. Une dizaine de bouteilles de produits ménagers. Des cartouches de pistolet de détresse. Des batteries. Du fil de métal. Il ne manquait plus grand-chose à Ali Ngarukiye pour fabriquer une puissante bombe artisanale, comme la « Mère de Satan » prisée des terroristes.

PHOTO DÉPOSÉE EN COUR Ali Ngarukiye

« En conclusion, nous avons des notes écrites d’un explosif puissant et hautement sensible, ainsi que des notes pour un mélange pyrotechnique », conclut un expert dans un rapport déposé en preuve le mois dernier par la Couronne lors des observations sur la peine à imposer à Ali Ngarukiye dans son dossier de tentative de meurtre.

À la demande des enquêteurs, le chimiste Marc-André Morel a analysé en 2021 le contenu d’un calepin retrouvé dans le sac d’Ali Ngarukiye. Cette preuve n’avait pas été présentée au jury lors du procès de l’homme de 24 ans, reconnu coupable l’an dernier d’avoir tenté de tuer le policier Sanjay Vig en janvier 2021, alors que celui-ci remettait une contravention à Mamadi Camara.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Attaqué par Ali Ngarukiye, le policier Sanjay Vig a frôlé la mort en janvier 2021

Dans le cadre de sa peine, la Couronne cherche à faire déclarer Ali Ngarukiye délinquant à contrôler ou délinquant dangereux, des étiquettes réservées aux pires criminels, qui permettent d’accroître la surveillance d’un individu une fois libéré, voire de garder celui-ci en détention indéfiniment.

Ali Ngarukiye est présentement évalué par un psychiatre à cet effet. Selon la Couronne, sa haine à l’égard du Canada et sa volonté affichée de tuer des policiers doivent être considérées pour qu’on lui confère un tel statut.

Par ailleurs, en mai dernier, Ali Ngarukiye a été condamné à la prison à vie pour le meurtre extrêmement brutal de son voisin de cellule. Avec un stylo Bic, le tueur avait écrit sur le corps de la victime une phrase dénonçant la création d’une « image vivante ». Le défunt affichait le tatouage d’une femme nue.

La « Mère de Satan »

Même si Ngarukiye détenait le calepin, l’auteur des « recettes » d’explosifs demeure inconnu. Est-ce qu’un complice lui a remis le calepin ? Est-ce que Ngarukiye savait ce qu’il détenait ? En est-il lui-même l’auteur ? Ces questions n’ont pas encore été débattues devant un juge. L’expert chimiste n’a d’ailleurs pas encore témoigné en cour.

Sur la première page du calepin, l’auteur note les ingrédients nécessaires pour synthétiser un explosif très instable, le TATP. Les proportions inscrites sont « correctes », conclut l’expert. Selon les autorités américaines, le TATP est utilisé depuis des décennies par les terroristes en raison de la facilité à obtenir les ingrédients.

Cet explosif est surnommé la « Mother of Satan » (Mère de Satan). Dans les dernières années, il a été utilisé à une dizaine de reprises dans des attentats à travers le monde, notamment ceux de Paris (2015) et de Bruxelles (2016). À Paris, trois terroristes s’étaient fait exploser avec du TATP près du Stade de France, alors que leurs complices semaient la terreur dans la ville. À Bruxelles, cet explosif avait été utilisé dans des attentats suicides à l’aéroport et dans le métro.

« TATP, facile à faire. Facile à déclencher accidentellement », peut-on lire dans le calepin. Une ligne suivie d’une allusion aux attentats de Londres du 7 juillet 2005 qui ont fait 56 morts et 784 blessés. « See 7/7 bombings 2005 », lit-on.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Une dizaine de produits ménagers ont été trouvés sous le lavabo chez Ali Ngarukiye à Montréal.

Plus loin dans le calepin, l’auteur donne la recette pour fabriquer de la « poudre éclair » (flash powder) et explique la différence entre celle-ci et la « poudre noire ». Selon l’expert de la Couronne, il existe de nombreuses « recettes » de « poudre éclair » en ligne.

Sur la dernière page du calepin, l’auteur souligne en en-tête le sigle « IED » (improvised explosive device, ou engin explosif improvisé). Il donne ensuite une recette sommaire de « poudre noire » en mentionnant plusieurs ingrédients. L’un d’entre eux permet d’accélérer le processus, selon l’expert chimiste.

Nous avons choisi de ne pas révéler les recettes et les ingrédients inscrits dans le calepin.

Le chimiste Marc-André Morel conclut que les notes décrivent « partiellement » le processus de fabrication d’explosifs.

La synthèse de ces explosifs requiert quelques étapes de plus que celles mentionnées dans les pages, mais peut être facilement trouvée sur des sources en ligne (Google, Wikipédia, forums de chimistes amateurs). Le chimiste Marc-André Morel, qui a analysé le contenu du calepin retrouvé chez Ali Ngarukiye

Les policiers ont trouvé une dizaine de produits ménagers sous le lavabo chez Ali Ngarukiye. Ces produits peuvent être utilisés pour fabriquer des explosifs, selon M. Morel. Cependant, il manque un ingrédient pour fabriquer un explosif TATP, note le chimiste. Par ailleurs, les cartouches de pistolet d’urgence trouvées chez Ali Ngarukiye peuvent être utilisées pour accroître la force d’un explosif.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Un pistolet d’urgence et des cartouches ont été retrouvés parmi les biens d’Ali Ngarukiye.

Allégations de terrorisme

À son procès pour tentative de meurtre l’an dernier, les procureurs avaient décrit la cause comme étant « assimilable à du terrorisme ». Selon un imam, Ali Ngarukiye s’était fait laver le cerveau par des terroristes et tenait des propos « extrêmes » sur le djihad. Le juge François Dadour avait toutefois refusé à la Couronne de présenter au jury cette thèse « incendiaire ».

Si la Couronne croyait que des infractions liées au terrorisme avaient été commises par M. Ngarukiye, elle aurait pu déposer de telles accusations. Elle ne l’a pas fait. Le juge François Dadour, dans son jugement

Ces allégations de terrorisme reposaient sur le témoignage de l’imam Hassan Habib, qui a très bien connu Ali Ngarukiye. Selon ce témoin, le jeune homme s’est fait corrompre l’esprit pendant ses études islamiques à la madrasa de Cornwall, en Ontario. Le garçon autrefois si « respectueux » qu’il avait connu s’était mis à cracher sur le Canada, un pays de « non-croyants » à ses yeux. « Il était devenu si dur. Dur, dur, dur », a confié l’imam aux policiers.

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO DÉPOSÉE EN COUR Image d’une vidéo montrant Ali Ngarukiye avec l’imam Hassan Habib et d’autres personnes dans un magasin de vêtements, à Oshawa, au lendemain de l’attaque contre le policier Sanjay Vig, en janvier 2021

« [Ali Ngarukiye] disait des trucs comme ça : “Nous attendons le djihad […] Nous allons vaincre ces personnes. Nous allons prendre leurs femmes. Nous allons prendre leurs enfants. […] Nous allons tuer ces policiers, tuer ces personnes. Tout prendre. Nous avons le droit.” »

« Ce pays est un pays de non-croyants. Les musulmans ont le droit de tout prendre. Si je trouve une voiture, je la prends. Je ne la vole pas. Même si je trouve une femme, je vais juste la prendre… Je ne la viole pas […]. Tout m’appartient », disait également Ngarukiye, selon l’imam Hassan Habib.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Ali Ngarukiye a utilisé ce bâton métallique pour attaquer le policier Sanjay Vig.

Selon la Couronne, Ali Ngarukiye a mis son plan à exécution en attaquant « vicieusement » le policier Sanjay Vig en janvier 2021.

En mars 2021, au moment de l’arrestation de Ngarukiye à Toronto, La Presse avait révélé que celui-ci fréquentait des individus qui faisaient l’objet de surveillance de la part de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada, car ils étaient soupçonnés d’appartenir à une mouvance extrémiste.

Le dossier doit revenir devant le tribunal en août prochain. Me Jasmine Guillaume représente le ministère public, alors que Me Sharon Sandiford défend le délinquant.