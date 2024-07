Malgré la hausse de la criminalité qui secoue la métropole, Montréal ne figure pas parmi les villes canadiennes aux prises avec les plus hauts taux de criminalité. Selon les plus récentes données de Statistique Canada, Montréal se situe même en deçà de la moyenne nationale. Au Québec, c’est plutôt Drummondville qui se classe en tête du palmarès, notamment en raison d’une augmentation des cas d’agressions sexuelles. Une hausse qui est aussi observée dans l’ensemble de la province.

Montréal, moins dangereux qu’on le pense ?

Le taux de criminalité de la région de Montréal se classe en dessous de la moyenne canadienne, révèlent les chiffres de Statistique Canada. Toronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver dépassent la métropole québécoise pour le nombre d’infractions criminelles par rapport au nombre d’habitants.

Les homicides et les crimes commis avec une arme à feu à Montréal ont diminué d’environ 20 % entre 2022 et 2023.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE

Les crimes contre les biens, comme les vols et la fraude, représentent plus de la moitié des infractions criminelles dans la région de Montréal. Une réalité qui a poussé le Japon et la France à émettre des recommandations de vigilance à l’intention de leurs citoyens à propos de Montréal, notamment en ce qui concerne les transports en commun et les cambriolages.

Le plus haut taux de criminalité… à Drummondville

Drummondville est marquée par le plus haut taux de criminalité des régions métropolitaines québécoises. C’est aussi dans cette région que l’indice de gravité des crimes est le plus élevé.

Le nombre de vols qualifiés y est passé de 14 à 23 entre 2022 et 2023. Plusieurs cas de vols à main armée dans des commerces drummondvillois ont été médiatisés pendant l’année, notamment dans une épicerie et un dépanneur.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Vue aérienne de Drummondville

Et c’est dans cette ville du Centre-du-Québec que les agressions sexuelles (sans blessures corporelles) ont connu la plus grande augmentation dans la province.

Une montée des agressions sexuelles seulement au Québec

Le Québec est la seule province canadienne où les agressions sexuelles sans blessure physique ont augmenté (6,2 %) entre 2022 et 2023.

Une procureure de la Couronne du district de Drummond, Me Cassandre Hamel, dit avoir vu plus de dénonciations d’infractions sexuelles commises par des conjoints ou ex-conjoints dans les dernières années, dans un climat où les dénonciations sont plus encouragées.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE

« Auparavant, on pouvait voir un peu plus d’infractions de nature sexuelle sur les enfants. Et on constatait peut-être un peu moins de dénonciations au niveau des victimes adultes. Depuis le mouvement #metoo, il y a eu beaucoup de dénonciations de victimes adultes. »

Plus facile de dénoncer à Drummondville ?

Le district judiciaire de Drummond contient un des dix tribunaux spécialisés en matière de violence sexuelle et de violence conjugale au Québec. L’accompagnement rapide auprès des victimes de la région peut être un facteur qui les incite à dénoncer ces agressions, explique la procureure Cassandre Hamel.

Au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels du Centre-du-Québec, 70 % de la clientèle était composée de victimes de violences sexuelles ou conjugales.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE

« Pour un organisme qui vient en aide à toutes les personnes victimes, peu importe le type de crime, c’est assez frappant de voir ça », dit la directrice générale Marilie Cormier Gaudet.

La fraude : un fléau canadien

La criminalité est en hausse partout au pays. La fraude serait un facteur considérable pour l’indice de gravité des crimes au Canada, qui augmente pour la troisième année de suite.

Au Canada et au Québec, le nombre de fraudes a progressé d’environ 12 %. Montréal a connu une augmentation de ce type d’infractions presque deux fois plus importante. Mais le nombre de fraudes pour 100 000 habitants y reste bien en dessous de la moyenne canadienne.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE

Le Service de police de la Ville de Montréal attribue cette augmentation aux nombres plus élevés de fraudes par cartes bancaires et par chèques, selon son rapport de 2023.

Plus de crimes haineux ciblant l’identité

En 2023, les crimes haineux, à motif racial, religieux, sexuel ou autre, ont augmenté d’environ un tiers par rapport à l’année précédente. Les crimes ciblant l’orientation sexuelle ont connu une montée de 69 %.

La croissance des crimes à motifs religieux (67 %) est particulièrement marquée par une augmentation des crimes visant les personnes musulmanes (94 %) et juives (71 %).