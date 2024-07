Une jeune femme aimante, lumineuse, intelligente, féministe : les proches de Clémence Beaulieu-Patry lui ont rendu un hommage émouvant mercredi lors de l’imposition de la peine du meurtrier Randy Tshilumba. Tous ont lancé un message fort pour que cesse la violence contre les femmes.

« Que notre famille si fièrement féministe vive un crime d’une telle haine envers les femmes nous bouleverse totalement. Nous devons punir et mettre fin à la banalisation de la violence et de l’abus chez les femmes », a souligné à la cour Maude Beaulieu-Craig, la cousine de Clémence Beaulieu-Patry.

La femme de 20 ans était pleine de rêves. Elle avait la vie devant elle. Mais ses rêves ont été fauchés par un homme obsédé par elle et ses amies. Randy Tshilumba, un ex-camarade de classe qu’elle connaissait pourtant à peine, n’a pas accepté d’être éconduit par Clémence quelques jours plus tôt.

PHOTO ARCHIVES TIRÉE DE FACEBOOK Clémence Beaulieu-Patry

Randy Tshilumba a planifié et prémédité son crime. Il a d’abord fait du repérage sur le lieu de travail de Clémence. Puis, le 10 avril 2016, il est entré au supermarché Maxi de la rue Papineau et s’est dirigé vers Clémence, armé d’un long couteau. Alors que Clémence pliait des vêtements, il l’a poignardée 14 fois en moins de 20 secondes. Il s’est ensuite caché dans les toilettes d’un restaurant pendant des heures.

Au terme du second procès, Randy Tshilumba a été reconnu coupable par un jury du meurtre au premier degré de Clémence Beaulieu-Patry. Un verdict identique à celui rendu en 2017, mais qui avait été infirmé par la Cour d’appel. Mercredi, le juge Alexandre Bien-Aimé a condamné l’assassin à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

PHOTO DÉPOSÉE EN PREUVE Randy Tshilumba

Dans une salle bondée du palais de justice de Montréal, les proches de Clémence Beaulieu-Patry ont pris la barre pour rendre hommage à la jeune femme qui leur a été « arrachée ».

« Nous aimerions tellement entendre ta voix, voir ton sourire et tes fossettes. Te serrer dans nos bras. Nos fous rires nous manquent cruellement. La maison est si vide sans toi. C’est comme si nous manquions de lumière, d’air et d’amour. Tu étais lumineuse, aimante, rieuse, affectueuse, intelligente et vive. Tu savais écouter, aider. Ton empathie et ton pacifisme nous touchaient tant », a confié Nathalie Beaulieu, la mère de Clémence.

Une « âme si pure ». « La sœur que je n’ai jamais eue ». Les hommages et les anecdotes se sont enchaînés pendant l’audience. Les pleurs aussi. Le thème du fléau de la violence contre les femmes est revenu à plusieurs occasions dans les témoignages.

« Malgré cette lumière, elle a subi l’ombre qui menace constamment la vie des femmes. Combien de nos amies, de nos sœurs, de nos nièces vivent dans la peur de rentrer seule la nuit, d’être suivie, harcelée, agressée. Pourquoi devons-nous vivre dans une société où être une femme signifie être constamment en danger ? », s’est interrogée Isabelle Do, une amie de Clémence.

Sa cousine Maude Beaulieu-Craig a dit souhaiter que le meurtre violent de Clémence, « qu’elle aimait comme une sœur », lance un message à la société sur le fléau de la violence « genrée ». « Reconnaître que même en 2024, il y a encore la crainte chez toutes les femmes de se voir attaquer, violer, violenter », a-t-elle affirmé dans une lettre.

« Je ne veux pas vivre dans un monde où des personnes innocentes se font attaquer. Un monde où les femmes ne peuvent pas marcher sans craindre de se faire agresser », a confié Myriam Ben Said.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Myriam Ben Said et Chloé Potel-Nicole, les meilleures amies de Clémence, au palais de justice de Montréal mercredi.

Les meilleures amies de Clémence, comme Myriam et Chloé, étaient aussi dans le collimateur de Randy Tshilumba. Selon la version du tueur, les cinq jeunes femmes complotaient pour le tuer. Il était obsédé par celles-ci. Sa défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a toutefois été écartée par le jury.

Clémence était surnommée Bibi Loutre par ses amies, a raconté sa mère. Elle aimait tellement les loutres de mer qu’elle s’en était fait tatouer une. Après sa mort, des amies et son père ont reçu le même tatouage pour lui rendre hommage.

« Tu étais rassembleuse, fière et courageuse », souffle sa mère. « Ta vie t’a été volée », lâche-t-elle.