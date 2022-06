Plus de patrouilles nautiques pour contrer le trafic d’armes

(Akwesasne) Québec annonce la mise en place d’une patrouille nautique supplémentaire à Akwesasne, une communauté mohawk située à cheval sur la frontière américaine et considérée comme une porte d’entrée pour le trafic d’armes au Québec.

Vincent Larin La Presse

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault et le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, sont de passage à Akwesasne jeudi, pour annoncer une somme de 6,2 millions destinée au Service de police mohawk de la communauté, au moment où la région du Grand Montréal connaît une flambée de la violence armée.

Cet argent permettra l’embauche de cinq policiers supplémentaires et l’achat d’un nouveau bateau de patrouille, d’un véhicule tout-terrain et de motoneiges afin de renforcer la lutte contre l’approvisionnement illégal d’armes à feu dans la province.

Ces nouvelles ressources permettront aux policiers d’Akwesasne de patrouiller constamment les eaux du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la communauté, et ce, 24 h sur 24 h, tous les jours de la semaine. Le but : dissuader les contrebandiers, sinon les intercepter, et augmenter le nombre de saisies d’armes.

L’investissement s’inscrit dans le cadre de l’opération CENTAURE, une stratégie coordonnée par plusieurs corps policiers de la province afin de lutter contre la prolifération des crimes par armes à feu au Québec.