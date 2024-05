Un ex-chiropraticien montréalais accusé d’avoir agressé sexuellement une patiente pensait s’en tirer sans procès après avoir bénéficié d’un arrêt du processus judiciaire en raison d’une erreur de son ordre professionnel. Mais la Cour d’appel vient d’ordonner un nouveau procès.

Frederick Mark Zarow a été accusé au criminel en août 2020. En parallèle, il a été radié pour une période de 10 ans par l’Ordre des chiropraticiens du Québec en 2022. Le professionnel de la santé avait posé des « gestes abusifs à caractère sexuel » à l’égard d’une patiente, selon le conseil de discipline.

Son dossier déontologique a toutefois fait capoter son procès criminel, lorsque la syndique de l’Ordre des chiropraticiens a transmis le jugement à l’enquêteuse et à la plaignante. Le conseil de discipline avait pourtant ordonné de strictes ordonnances de non-publication et de non-divulgation de la preuve de la défense.

Pour cette seule raison, la juge Julie Riendeau de la Cour du Québec avait ordonné un arrêt du processus judiciaire. Selon elle, le droit de l’accusé au silence et à un procès équitable avait été bafoué, puisque le jugement du conseil de discipline révélait la stratégie de la défense.

Or, cette décision de la juge de première instance était « prématurée » puisqu’il n’y a pas de preuve d’un préjudice « réel et concret » pour l’accusé, conclut le juge de la Cour d’appel Guy Cournoyer, appuyé par ses collègues Stephen W. Hamilton et Benoît Moore.

La juge Riendeau aurait dû attendre la fin du témoignage de la plaignante ou la fin du procès afin d’évaluer le préjudice réel de la transmission de la décision, estime la Cour d’appel. Par exemple, si la Couronne avait modifié sa stratégie après avoir lu la décision ou si la plaignante avait changé son récit.

La Cour d’appel rappelle qu’il arrive parfois que la version d’un accusé soit révélée dans une autre instance, par exemple lorsqu’il témoigne à l’enquête préliminaire d’un coaccusé.

Également, si la seule divulgation de la défense dans la décision du conseil suffit pour entraîner un arrêt des procédures, il faudrait rendre une ordonnance de confidentialité à toutes les étapes du processus disciplinaire, avance la Cour d’appel. De telles ordonnances « automatiques » seraient contraires au principe de « cour ouverte », soutient le juge Cournoyer.

Quand un professionnel est accusé en déontologie et au criminel en même temps, il est commun que des ordonnances de non-publication et de non-diffusion soient ordonnées dans le dossier déontologique. Les journalistes ne peuvent donc pas en faire mention. Sans se prononcer sur cet enjeu, le juge Cournoyer rappelle que rien n’indique que de telles ordonnances devraient toujours être rendues.

Malgré sa radiation de l’Ordre, Frederick Mark Zarow continue d’offrir ses services pour des traitements de « thérapie sportive » et des « soins d’urgence », à la Clinique Zarow, située rue Saint-Denis dans le quartier Rosemont à Montréal.