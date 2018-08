Trans Mountain: un échec presque parfait

Hier, la Cour d'appel fédérale a suspendu l'expansion de cet oléoduc, qui doit relier Edmonton au port de Burnaby, près de Vancouver.

En nationalisant ce projet, M. Trudeau croyait sauver son plan climat. Mais pour l'instant, tout ce qu'il réussit à faire, c'est compromettre les valeurs qu'il prétend défendre.

Les libéraux devaient protéger l'environnement, se réconcilier avec les Premières Nations et se mettre à l'écoute des Canadiens. Or, ils ont foncé la tête première dans ce projet qui hausserait la production des gaz à effet de serre (GES) des sables bitumineux. Et ce, sans réelle négociation avec les autochtones. Et sans non plus consulter les Canadiens.

C'était pour le moins téméraire. Et qu'ont-ils gagné ? Pour l'instant, rien, à part une facture de 4,5 milliards payée à une multinationale américaine pour un vieil oléoduc.

***

Pour comprendre le dossier, il faut revenir à la campagne électorale de 2015.

M. Trudeau veut réduire les gaz à effet de serre. Or, l'environnement est une compétence partagée avec les provinces. Pour convaincre l'Alberta, le chef libéral propose un compromis : la province pétrolière recevra le feu vert pour un nouvel oléoduc, et en échange, elle se ralliera à la taxe carbone.

La logique ; l'oléoduc augmenterait les GES, mais cette hausse resterait inférieure à la baisse provenant de la taxe carbone et d'autres mesures, comme la fermeture de centrales au charbon.

Voilà pourquoi M. Trudeau dit que c'est aussi au nom de l'environnement qu'il veut produire plus de pétrole des sables bitumineux, afin de l'expédier en Asie.

Mais hier, il a perdu sur toute la ligne. L'expansion de l'oléoduc a été bloquée par la Cour. Et en réaction, en soirée, l'Alberta a annoncé son intention de se retirer du plan national sur le climat.

Selon le slogan de M. Trudeau, l'économie et l'environnement « vont ensemble ». Mais pour l'instant, les deux ne vont nulle part.

Si ce plan finissait par fonctionner, ce serait déjà un gain par rapport à celui des conservateurs. Leur chef Andrew Scheer ne veut même pas s'engager à respecter l'accord de Paris. Et il prétend que les sables bitumineux seraient plus propres que l'hydroélectricité ou l'énergie solaire...