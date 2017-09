Reculez, M. Couillard !

Déjà, il semblait évident que nous n'avions pas la sérénité nécessaire pour aborder collectivement un enjeu aussi explosif, les risques de dérapage étant devenus plus grands que les gains attendus.

Déjà, les politiciens avaient prouvé qu'ils manquaient eux-mêmes de sérénité et de respect pour attaquer des questions aussi délicates, le chef péquiste hurlant au « procès en discrimination systémique » des Québécois, le premier ministre l'accusant de « négationnisme »...

Il faut maintenant ajouter à cette liste la descente aux enfers de la Commission des droits de la personne, un organisme paralysé par le climat de terreur qui y régnerait... au moment précis où il est censé mettre sur pied la consultation itinérante sur le racisme.

La panne de sérénité est généralisée. Philippe Couillard n'a d'autre choix que de reculer.

La Presse révélait en effet ces derniers jours que la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse est plongée dans une « grave crise interne » en raison des plaintes qui s'accumulent contre sa présidente, Tamara Thermitus.

De manière tristement ironique, celle qui a pour mandat de défendre les droits et libertés est visée par de multiples allégations d'abus d'autorité, de mauvaise gestion et de manque de respect envers son personnel. L'organisation se vide ainsi de ses employés les plus qualifiés. Et le comble pour une organisation publique : la principale intéressée refuse de répondre publiquement aux allégations aussi nombreuses qu'accablantes qui la concernent.

Pourtant, le gouvernement Couillard ne dit rien. Pire, il pousse la présidente de la Commission à s'aventurer dans un champ de mines alors qu'elle est seule et que son attention est attirée ailleurs.

Il est évident que l'autorité morale de Mme Thermitus est affectée, et par le fait même, celle de son organisation. La présidence incarne en effet la Commission, elle est sa voix publique, elle incarne son autorité morale.

On peut être en désaccord avec cet organisme sur un sujet ou sur un autre, mais on l'écoute, on prête attention à ce qu'il dit, on lui accorde de la crédibilité parce qu'il possède justement une autorité morale. Pensons aux positions controversées sur la Charte des valeurs prises par l'ancien président Jacques Frémont.

Or imaginons maintenant Tamara Thermitus essayer de convaincre la population de la présence d'un certain racisme au Québec... et les réactions qui fuseraient. Imaginons-la dénoncer la discrimination systémique qui existe dans le monde du travail... tout en étant accusée de harcèlement au travail. Imaginons-la tenter d'« engager l'ensemble des acteurs de la société » dans la lutte contre le racisme... alors qu'elle est incapable d'engager sa propre équipe.

C'est la meilleure façon de faire échouer un processus plein d'écueils. La meilleure façon de faire dérailler le débat public, les analyses, les commentaires, et ce, que les consultations aient lieu devant les caméras ou non.

Entendons-nous, le problème de la discrimination systémique existe. Il mérite d'être débattu. Mais cela doit se faire dans un cadre apaisé, respectueux, non partisan. Ce n'est plus le cas.

Les déboires de la Commission constituent le dernier clou dans le cercueil d'une consultation à remettre après les prochaines élections.

LE MANDAT

À la demande du gouvernement, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse doit tenir une consultation sur la discrimination systémique et le racisme, dont l'objectif sera de proposer des solutions concrètes et durables, engageant l'ensemble des acteurs de la société québécoise, pour combattre ces problématiques.