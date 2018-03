Je suis venu te dire que je m'en vais...

Jetez d'abord un oeil sur la photo de Donald Trump et de ses proches conseillers qui illustre ce texte. Elle a été prise huit jours après la prestation de serment du président et on la retrouvera probablement dans les livres d'histoire.

Des trois, c'est Gary Cohn qui était le plus important. De par son expérience, sa compétence et ses fonctions. «S'en remettre représentera un défi considérable» pour l'administration américaine, a d'ailleurs déploré la page éditoriale du Wall Street Journal, où l'on donne généralement à Donald Trump le bon Dieu sans confession.

Tous les trois (comme Rex Tillerson) faisaient, semble-t-il, partie des conseillers qui arrivaient parfois à faire comprendre à Donald Trump que la modération a bien meilleur goût.

Il est important de le mentionner : le chaos à la Maison-Blanche n'est pas seulement un problème institutionnel anodin. L'hémorragie des conseillers non plus. Tout ça a des impacts bien réels. Sur les États-Unis et sur leurs partenaires (dont le Canada, évidemment). Parce que, bien sûr, le chaos nuit au processus décisionnel. Être sur le pont du Titanic pendant le naufrage ne favorise pas la prise de décisions éclairées...

Et parce que, par ailleurs, les conseillers modérés comme Rex Tillerson et Gary Cohn au sein de l'administration Trump se font de plus en plus rares. Ça signifie que les plus radicaux ont, plus que jamais, le bras long. Et ça veut dire que le président est plus susceptible de poser des gestes irraisonnés.

C'est loin d'être une bonne nouvelle alors que la Maison-Blanche fait face, à court terme, à des défis que même un président normal entouré d'une équipe stable aurait du mal à surmonter : assurer l'avenir de l'Accord de libre-échange nord-américain et résoudre la crise nord-coréenne, entre autres...

Il reste à espérer que le nouveau secrétaire d'État Mike Pompeo, qu'on décrit comme un faucon, fera néanmoins partie de ceux qu'on surnomme les «adultes» au sein de l'administration américaine. Le chaos qui y règne nous rappelle pourquoi on compare si souvent le président à un enfant.

Taux de roulement à la Maison-Blanche (première année) :

Donald Trump 34%

Barack Obama 9%

George W. Bush 6%

Bill Clinton 11%

George H. W. Bush 7%

Ronald Reagan 17%

- Source : Washington Post, selon une étude de Kathryn Dunn Tenpas, Brookings Institution