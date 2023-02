PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

« On a 25 sortes de pains, mais une centaine de produits en tout, explique Charlie Tribouillard, chef pâtissier chez Pascal le Boulanger. On a aussi les confitures qu’on fait maison, une quinzaine de sortes de sorbets et de crèmes glacées. Pour la pâtisserie, on essaie de changer régulièrement, on rajoute tous les deux ou trois mois un item de pâtisserie, même chose pour les gâteaux que l’on remplace au fur et à mesure. »