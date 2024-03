Les 101 plus beaux sites de plein air de l’Ouest canadien, est un album inédit où on découvre les plus beaux lieux qui se trouvent dans les grands parcs nationaux et provinciaux, les réserves naturelles et les refuges fauniques des provinces canadiennes de l’Ouest.

On parcourt ainsi la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan ainsi que les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Les paysages sont spectaculaires et les photographies, magnifiques.

Les 101 plus beaux sites ont été sélectionnés en fonction de leur beauté, mais aussi en tenant compte des expériences et activités qu’ils offrent, que ce soit la randonnée pédestre, l’escalade, le vélo, le ski de fond, la raquette, le canot, le kayak ou tout simplement l’observation de la faune et de la flore.

On y trouve notamment les grands parcs nationaux des Rocheuses canadiennes, les stations hivernales Whistler Blackcomb et le Mount Washington Alpine Resort, les Badlands des Prairies, le Dinosaur Provincial Park, l’archipel Haida Gwaii, et le Tombstone Territorial Park.

C’est le livre pour ceux et celles qui aiment les grands espaces, les forêts boréales, les chaînes de montagnes et les glaciers.