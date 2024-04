Les billets pour ce vol plané entre ciel, monts et fleuve se sont vite envolés l’an dernier. Que l’on souhaite vivre l’expérience pour la première fois ou la réitérer, bonne nouvelle : après une pause hivernale, l’oiseau de métal reprend ses vols nocturnes au-dessus du Massif de Charlevoix et renouvelle son parcours, qui pourra désormais accueillir le double de visiteurs.

Le territoire de la bête englobe son nid, situé au sommet de la montagne, et un sentier lumineux à sa base. Entre les deux, l’oiseau va et vient pour faire vivre à ses visiteurs une expérience en sons et lumières qui a comme toile de fond la forêt et le fleuve.

Pour cette deuxième saison, le producteur Daniel Gélinas et les concepteurs d’Atelier Occhio rehaussent la magie de ce carrousel géant avec un nouveau tableau, plus d’animation et une descente en télécabine. On peut combiner le spectacle à un souper au chalet du sommet ou à l’excellente buvette de montagne Camp boule.

Consultez la page du Vol de l’Oiseau mécanique