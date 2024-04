Mont-Saint-Pierre est depuis longtemps reconnu comme la Mecque du vol libre dans l’est du Canada. Loin de renier son statut enviable, le petit village gaspésien a décidé d’en faire le pôle d’attraction d’un ambitieux projet récréotouristique de 6,5 millions qui démarrera à l’été.

« Mont-Saint-Pierre, c’est un petit village de 170 habitants qui a longtemps été reconnu pour le vol libre, mais le mouvement est en train de s’essouffler et les gens ont pris conscience que le village se vidait, que la population était vieillissante et que l’économie était en déclin, nous raconte Julie Coulombe, directrice générale de la Coopérative de solidarité de Mont-Saint-Pierre. On a donc fait appel en 2019 à un consultant pour voir ce qu’il était possible de faire. »

Le résultat s’appelle Station de montagne sur mer et s’articule de trois façons, au village, sur la plage et au sommet de la montagne. On a d’abord complètement revitalisé la place du village, avec en son cœur l’ancienne Auberge des vagues, un bâtiment construit dans les années 1940 qui a longtemps été laissé à l’abandon. L’endroit est ainsi devenu l’Espace découverte, qui abrite non seulement la billetterie, mais aussi une imposante maquette qui donne à voir l’exceptionnel relief de cette municipalité qui est la porte d’entrée des plus hauts sommets de la Gaspésie, mont Jacques-Cartier en tête. « Il va aussi y avoir un espace communautaire avec un petit bistro, de même que des kiosques où pourront s’installer des artisans locaux », précise Mme Coulombe.

PHOTO FOURNIE PAR LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE MONT-SAINT-PIERRE Le village de Mont-Saint-Pierre vu du sommet de la montagne

Tout près de là, la jolie église a été convertie pour accueillir le spectacle À vol d’oiseau, une création des studios montréalais TKNL, les mêmes qui ont réalisé les projections sur les façades du parlement d’Ottawa et de l’hôtel du Parlement à Québec, de même que des expositions immersives au musée Pointe-à-Callière, au Centre des sciences de Montréal ou à Val-Jalbert. « Il y aura dans la Salle du clocher une expérience immersive dans laquelle les gens vont vraiment pouvoir ressentir l’expérience d’un vol, nous explique Julie Coulombe. Il y a aussi une partie qui aborde toute l’histoire du vol libre. Il y a des projections sur les murs, les plafonds, avec une bande-son originale. On met aussi beaucoup l’accent sur l’importance des vents. »

PHOTO FOURNIE PAR LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE MONT-SAINT-PIERRE La Salle du clocher accueillera le spectacle immersif À vol d’oiseau, réalisé par TKNL.

L’ancienne église se trouve précisément au pied de l’impressionnante falaise du mont Saint-Pierre, d’où s’élancent justement les amateurs de parapente et de deltaplane. Et c’est aussi au sommet que se trouve le tout nouvel observatoire, « le bijou de Mont-Saint-Pierre », selon les dires de la directrice générale de la Coopérative de solidarité.

PHOTO FOURNIE PAR LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE MONT-SAINT-PIERRE L’observatoire du mont Saint-Pierre ouvrira en juin prochain.

« On a une vue à couper le souffle sur le fleuve et sur la vallée glaciaire, au sud, explique Julie Coulombe. Mais il y a aussi un spectacle multimédia dans l’observatoire, qui permet d’en connaître davantage sur plusieurs phénomènes géomorphologiques particuliers à la région, comme les vallées en U ou les fameuses roches volantes. » En effet, à Mont-Saint-Pierre, le vent propulse les roches de la montagne vers son sommet ! Les visiteurs sont ensuite invités à se rendre sur la plateforme, construite en porte-à-faux à flanc de falaise.

L’accès à l’observatoire et à sa plateforme se fait par le nouveau sentier du Delta, un parcours de trois kilomètres qui a été étiré pour adoucir l’ascension. Pour les plus endurants, le sentier du Lynx a aussi été réaménagé, promettant une randonnée en boucle de près de 14 kilomètres qui permet d’avoir un coup d’œil sur le mont Saint-Pierre lui-même, du côté opposé de la baie.

PHOTO FOURNIE PAR LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE MONT-SAINT-PIERRE La plage de Mont-Saint-Pierre a été entièrement réaménagée.

Enfin, pour ceux qui seraient plus tentés par la détente, il est bon de savoir que la plage de Mont-Saint-Pierre a aussi été entièrement revitalisée : « Encore ici, on a été à l’écoute de la population, qui voulait en faire un lieu de rassemblement, nous dit Julie Coulombe. On y a notamment installé des voiles d’ombrage de même qu’un tapis pour rendre possible l’accès à la plage aux personnes à mobilité réduite ou aux parents avec des poussettes. L’an dernier, il y a eu quelques spectacles sur le bord de la plage, c’est certain que c’est quelque chose qu’on aimerait refaire. »

