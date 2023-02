On oublie souvent que c’est Lévis qui offre la plus belle vue de Québec.

À quelques jours de l’ouverture du Carnaval, le tourisme à Québec est revenu à son niveau prépandémique. Les hôtels affichent des taux d’occupation semblables à ceux de 2019 et la promotion de la féérie hivernale bat son plein. Envie d’y séjourner en évitant la cohue ? La couronne regorge de jolies pépites. Premier arrêt : Lévis.

Selon les chiffres de Smith Travel Research, les hôtels de la Vieille Capitale ont observé un taux d’occupation moyen de 69 % pendant la période du 23 décembre au 7 janvier, ce qui positionne la ville en tête des destinations touristiques canadiennes du temps des Fêtes.

À cela s’ajoute la mention du Lonely Planet, qui l’a inscrite à son plus récent palmarès des meilleures villes où célébrer la nouvelle année. Penser séjourner en périphérie peut donc être une excellente option, en commençant par Lévis, que l’on frôle souvent sans s’y arrêter. Pourtant, l’offre d’hébergement et de restauration y est de plus en plus diversifiée, à quelques encablures à peine de la vieille ville.

Alicia Sanchez

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Prêtes à assembler, les planches gourmandes d’Alicia Sanchez sont portionnées pour deux, quatre ou six personnes. On peut aussi manger sur place, le café compte une vingtaine de places assises ainsi qu’un comptoir fréquemment utilisé pour les dégustations de vins.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Quand les cousins Pierre-Luc et Philippe Cullen ont ouvert Alicia Sanchez, l’idée a toujours été de présenter une belle offre de vins d’importation privée — sommelier de formation, Pierre-Luc travaille aussi au populaire restaurant Tapas et Liège, dans le secteur Sillery. « Malgré le fait qu’on ait peut-être juste une cinquantaine de choix, on est très à l’aise de les proposer à nos clients parce qu’on aime tous les styles de vin, c’est très éclectique », souligne-t-il.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Le choix de produits d’épicerie fine est vaste chez Alicia Sanchez. « On trouve une offre semblable sur la Rive-Nord et dans le Vieux-Québec, mais ça bouge beaucoup sur la Rive-Sud, il y a de plus en plus de familles, dit Philippe Cullen. C’est pourquoi on s’est installés à Saint-Nicolas, tout près des ponts. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE En plus d’offrir plusieurs produits frais provenant du Québec et d’Europe, Alicia Sanchez propose aussi sandwichs et viennoiseries fraîches du jour, que l’on peut accompagner d’un café signé Tatum, torréfacteur artisanal du quartier Beauport. 1 /4







Située à un jet de pierre des ponts, dans le secteur Saint-Nicolas, l’épicerie fine Alicia Sanchez est destinée aux familles, travailleurs et autres épicuriens de la Rive-Sud, mais c’est aussi une escale gourmande idéale pour ceux qui transitent par l’autoroute 20. La boutique, démarrée en avril dernier par les cousins Pierre-Luc et Philippe Cullen, se spécialise dans la confection de boîtes gourmandes prêtes à manger, préparées à partir de charcuteries, fromages et autres aliments fins offerts en boutique — on affiche ici un penchant pour les victuailles italiennes et espagnoles, tout en faisant une belle place aux produits d’ici. Le tout accompagné d’une belle bouteille de vin, une autre spécialité de la maison.

Le Corsaire

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE On ne trouvera pas de smoothie IPA ou de pastry stout au Corsaire, qui s’en remet aux classiques. Ce qui n’empêche pas les brasseurs d’arriver régulièrement avec des brassins inédits, offerts au pub de La Traverse, au salon de dégustation de Lauzon, mais aussi chez Justine, nouveau speakeasy récemment ouvert par Martin Vaillancourt, dans le Vieux-Québec.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Formé en Angleterre, Martin Vaillancourt est revenu au Québec il y a une quinzaine d’années pour aider à former de jeunes brasseurs. « Quand je suis arrivé ici, je me suis enfargé les pieds, dit en rigolant le président du Corsaire. Je restais à Lévis et je me suis demandé pourquoi il n’y avait pas de microbrasserie à Lévis. J’ai donc ouvert la première microbrasserie de Chaudière-Appalaches. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Les plats servis au pub du Corsaire sont réconfortants et s’inspirent des classiques britanniques, comme l’incontournable fish and chips. Le Corsaire cuit par ailleurs ses viandes et son poisson dans son propre fumoir ; la brisket, servie seule ou en sandwich, est particulièrement réussie.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE À quelques mètres du pub Le Corsaire se trouve un tout nouveau sentier de patin réfrigéré aménagé sur le quai Paquet, à quelques mètres à peine du fleuve Saint-Laurent. L’endroit, ouvert jusqu’en soirée, offre une vue imprenable sur le Vieux-Québec et le Château Frontenac. On peut y louer des patins, que l’on peut lacer dans une roulotte bien chauffée. 1 /4







« La plus belle vue qu’on peut avoir du Château Frontenac et de Québec, ben c’est sur ma terrasse. » En effet, Martin Vaillancourt dit vrai quand il parle de l’emplacement unique du pub de La Traverse du Corsaire, situé juste à côté du quai d’embarquement du traversier Québec-Lévis. En fait, la microbrasserie s’y trouvait aussi jusqu’en 2013, date à laquelle la première brasserie artisanale de Chaudière-Appalaches a ouvert son usine et son salon de dégustation dans le secteur industriel de Lauzon. Le Pub de La Traverse sert donc les bières les plus populaires de la brasserie, comme la pilsner Anne Bonny ou la stout Davy Jones, mais aussi quelques brassins exclusifs. « Je veux vraiment rester dans les styles classiques, pour que les gens ne les oublient pas, nous dit Martin Vaillancourt, qui a été formé en Angleterre. Aussi parce que tous les nouveaux brasseurs qui décollent, ils n’en font pas ou ne les connaissent pas. »

Jeff le boulanger

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Servis chauds, les beignets de Jeff le boulanger sont légers comme l’air et goûtent le ciel. C’est l’une des spécialités les plus prisées de l’artisan de Lévis : « Souvent, ils ne se rendent pas à la maison », nous avertit le sympathique boulanger.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Jean-François Dinelle a remis son tablier en 2018, avec un seul objectif : « Le client, il faut qu’il sorte plus heureux que quand il est rentré, je veux qu’il ait l’impression de rentrer dans un genre de twilight zone où il y a un service incroyable, nous confie-t-il. Puis quand il ressort d’ici et qu’il s’assoit dans son char, je veux qu’il se dise : “Mais qu’est-ce qui vient d’arriver ?” »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La clientèle de Jeff le boulanger est toujours accueillie avec un sourire : « Quand tu rentres, on te lance toujours un beau “bonjour”, je le crie quasiment, nous dit Jean-François Dinelle en rigolant. On s’amuse avec eux, nos commis suivent les clients tout le long de la transaction. On connaît donc très bien nos clients, et on les taquine beaucoup ! »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Jean-François Dinelle a d’abord connu le succès avec sa boulangerie La Bouchée de pain, dans le Vieux-Lévis, mais c’était devenu trop gros, selon ses dires. Mais chassez le naturel, il revient au galop : « Je me suis racheté un four en cachette, sans le dire à ma blonde, et je me suis remis à faire du pain une journée par semaine. J’ai donc fait un deal avec ma famille et j’ai promis d’ouvrir seulement du mardi au vendredi ! » 1 /4







Il ne faut surtout pas se laisser berner par l’allure un peu banale de l’endroit, car derrière la façade en tôle bleu et blanc se cache l’une des meilleures boulangeries de la région de la Capitale-Nationale. Jean-François Dinelle, qui a fait ses classes auprès du maître Éric Borderon, offre une centaine de produits différents, quelques variétés étant conçues le jour même, en plus des incontournables comme les bretzels allemands traditionnels, les beignets légers comme l’air ou encore le pain Squick-Squick, chacun cuit avec une tasse de fromage en grains. Attention toutefois, Jeff le boulanger est ouvert du mardi au vendredi, il faut donc prévoir le coup. Heureusement, on peut acheter en ligne ou par téléphone et cueillir sa commande en quelques secondes.

La semaine prochaine : le secteur de Wendake et de la banlieue ouest