À un quart d’heure d’Ottawa, il y a un très coquet village qui mérite non seulement le détour, mais aussi le séjour. C’est plus vrai encore depuis l’ouverture des Lofts du village, qui permettent aux amateurs de plein air, de bien-être et de bonnes tables de passer la nuit à Chelsea.

Ici, on peut passer la matinée à explorer le parc de la Gatineau en ski de fond, en raquettes, voire sur son vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), se restaurer dans un des nombreux restaurants du village, passer l’après-midi au Nordik, plus grand spa d’Amérique du Nord, et y prendre un très bon repas du soir, à moins de préférer essayer une autre adresse de Chelsea. Et si l’envie vous prenait de faire rebelote le lendemain, il y a maintenant une nouvelle option d’hébergement haut de gamme sous forme de studios et de lofts, qui viennent compléter l’offre de la coquette Auberge Old Chelsea.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Le joli café Palmier a ouvert en juillet 2018.

La petite municipalité a toujours eu un je-ne-sais-quoi et une enviable réputation gourmande, notamment grâce aux belles maisons que sont L’Orée du bois et Les fougères, à quelques minutes de marche ou de voiture du centre. Le défunt L’Agaric a été remplacé, il y a plusieurs années, par l’italien Mamma Teresa. Quelques commerces indépendants, dont l’adorable café Palmier et Roberto Pizza Romana, avec ses exceptionnels carrés aux mille et une garnitures, ont récemment modernisé l’offre au cœur du village. Le joli café Les Saisons tient aussi le coup depuis des années, permettant aux nageurs, cyclistes et skieurs de se restaurer après le sport, à longueur d’année.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Au Roberto Pizza Romana, on peut prendre un café et une pâtisserie, un repas complet, acheter du vin à emporter et bien plus encore.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Le commerce est le petit nouveau de Chelsea, ouvert depuis un peu plus d’un an.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @ROBERTOPIZZAROMANACHELSEA Ici, une très petite partie de la vaste sélection de pizzas romaines de Roberto Pizza Romana. 1 /3





Mais le changement le plus notable de Chelsea est sans contredit le grand projet qu’est le Square Old Chelsea. L’instigatrice, Manuela Teixeira, s’est installée dans le coin il y a plus de 20 ans, justement attirée par ce « petit quelque chose ». La spécialiste des communications est devenue propriétaire du Chelsea Pub en 2007. En 2010, elle ouvrait le café Biscotti. Un résidant lui avait dit : « Ça ne va pas durer six mois votre affaire ! »

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Le Chelsea Pub est une institution du village. On y mange vraiment très bien, surtout depuis l’arrivée du nouveau chef.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Au Biscotti, on peut se contenter d’un (délicieux !) café dont les grains viennent du microtorréfacteur de Wakefield Bluebarn ou s’enfiler une pizza ! 1 /2



PHOTO FOURNIE PAR LE SQUARE OLD CHELSEA Manuela Teixeira est à l’origine de la grande transformation que vit Chelsea depuis quelques années.

Bientôt 13 ans plus tard, non seulement ces deux commerces sont toujours en bonne santé, avec notamment l’arrivée récente au Pub d’un chef très expérimenté, Daniel Lalonde, mais en plus Manuela est en train de bâtir un petit empire, un projet synergique employant déjà près de 150 personnes. Celui-ci comprend maintenant la Maison bleue (à louer), les lumineux Lofts du village — pour des locations de courte durée et à long terme — puis une distillerie-économusée en construction avec une place centrale et une scène extérieure. Bien que l’alambic soit encore loin d’être installé, le Gin du jardin existe déjà. Pour l’instant, il est produit chez Ubald Distillerie. Le dernier chantier — et non des moindres — sera le remplacement de la vieille maison abritant l’ancien dépanneur et la boulangerie de longue date par un bâtiment moderne qui deviendra La Grocerie, avec un hôtel de 20 chambres au-dessus pour des séjours abordables.

Lofts du village PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Les Lofts du village, destinés location de courte durée et à long terme, font plus de 900 pi ⁠2 .

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT La lumière des lofts est magique.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Les studios sont déjà bien assez grands pour deux personnes.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Les lofts ont une cuisine complète.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT C’est cet édifice qui abrite les lofts et les studios.

PHOTO PATRICK WOODBURY, LE DROIT Les salles de bains ont de confortables planchers chauffants. 1 /6











Déjà, les 300 000 visiteurs annuels du spa Nordik et les millions de personnes qui vont jouer dans le parc de la Gatineau créent une forte demande de services — et quelques embouteillages — dans le coin. Avec les récents projets immobiliers que sont Hendrick Farm et Chelsea Creek, il y a maintenant plus de résidants pour faire vivre toutes ces adresses au quotidien.

Bref, pour un tout petit village, Chelsea a beaucoup à offrir et c’est loin d’être terminé.