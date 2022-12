Pas les moyens de partir cette année ? Oh qu’on vous entend. Mais sachez qu’il y a moyen de se gâter tout de même, en profitant pleinement de notre métropole, tel un touriste en quête de chouettes découvertes. Osez : laissez-vous émerveiller, comme si vous voyagiez. Un parcours à pied et en cinq temps, à savourer entre Noël et le jour de l’An. Bonne nouvelle : en prime, c’est gratuit !

Le fameux anneau

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Appréciez ici l’Anneau, signée Claude Cormier.

Si vous êtes comme plusieurs parmi nous, il y a de bonnes chances que vous n’y ayez encore jamais posé le pied. Voilà pourquoi notre parcours improvisé (et sans prétention !) commence ici. Faites abstraction des travaux qui s’éternisent sur McGill College (ciel que c’est long !) et appréciez ici l’œuvre, signée Claude Cormier, la firme à qui l’on doit déjà les boules colorées du Village. Pensez-y en vous prenant en photo, idéalement sous quelques féériques flocons, sous ce mastodonte de 23 tonnes illuminé pour la saison, qui a coûté la coquette somme de 5 millions. Il ne manque qu’un beau gros sapin de Noël en fond pour que le portrait soit parfait. D’ailleurs : à quand notre Rockefeller bien à nous ? Ça presse.

Cité Mémoire Place Ville Marie

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le dernier tableau de Cité Mémoire, projeté sur l’esplanade de la Place Ville Marie (PVM).

Pendant que vous y êtes, ne ratez pas le dernier tableau de Cité Mémoire, projeté à deux pas sur l’esplanade de Place Ville Marie (PVM). Dès la tombée du jour et six fois l’heure, exceptionnellement tous les soirs entre le 27 et le 31 décembre, puis du 3 au 7 janvier, ce tableau réalisé par Michel Lemieux et Victor Pilon, sur des textes de Michel Marc Bouchard, raconte les premières années de Ville-Marie, sous deux angles : celui de Jeanne Mance et celui de la nation iroquoise. Le saviez-vous ? Cité Mémoire, avec sa vingtaine de tableaux en ville, est le plus grand parcours du genre au monde. Si l’expérience totale vous inspire, enfoncez votre tuque et téléchargez l’application (gratuite !), et lancez-vous à la découverte d’autres faits marquants, personnages connus (ou pas) de notre histoire !

Par ici la luminothérapie

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Luminothérapie en est cette année à sa 13 e édition.

Direction rue Sainte-Catherine, qui, dans ce coin de la ville, avec ses boutiques Kiehl’s, Sephora et autres Uniqlo, a des airs de Petite Pomme (scusez-la), non ? Bon, d’accord, les décorations du Centre Eaton, aussi chouettes soient-elles, n’ont rien à voir avec l’extravagance de la chicissime 5th Avenue, mais n’empêche. Les trois ours illuminés (une œuvre de l’artiste cri Jason Carter, qui ne camouflent certes pas les trous béants de l’autre côté de la rue, mais passons), suivis du parcours de Luminothérapie, dans le Quartier des spectacles, ont de quoi vous réchauffer sinon le corps, du moins l’âme. Ne ratez pas les dominos du square Phillips (les enfants adoreront faire ici leur vacarme), les diamants tournants et le tunnel d’arches devant le Complexe Desjardins, sans oublier les prismes phoniques, sur l’esplanade de la Place des Arts, pour une harmonie cacophonique, quoique franchement magique. Au passage, appréciez les très jolies décorations devant la cathédrale des Promenades du même nom. Parce que oui, les décorations, ça nous fait tous craquer !

Étirer le plaisir au Grand Marché de Noël

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le Grand Marché de Noël de Montréal, places des Festivals, étire ses activités jusqu’au Nouvel An.

Vous y êtes, et bonne nouvelle : pour la première fois cette année, et après deux ans d’absence, le Grand Marché de Noël de Montréal, places des Festivals, étire ses activités jusqu’au Nouvel An ! Si vous n’avez pas eu le temps d’y jeter un coup d’œil (il faut dire que le 24 s’est pointé particulièrement vite cette année !), c’est le moment. Tous les jours, entre 13 h et 21 h, trente chalets d’artisans locaux et régionaux vous attendent. À savourer avec les yeux (on a dit qu’on ne dépensait pas un sou !) : la Maison d’Alsace, le Chalet Savoyard et l’Orangerie. Et puis prenez donc en note les noms des artisans ici présents, pour des idées cadeaux pour l’an prochain ! À noter que plusieurs spectacles jazz et folk sont aussi au programme, de 17 h à 19 h, entre le 27 et le 30, inclusivement.

Le clou du parcours : la patinoire Tranquille

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le clou du parcours : la patinoire de l’esplanade Tranquille.

Un poil plus à l’est, c’est le clou de notre parcours. On ne s’en lasse pas et elle nous émerveille à tous coups : la patinoire de l’esplanade Tranquille est un véritable petit bijou pour les Montréalais. Si vous avez vos patins avec vous, c’est gratuit : une glace réfrigérée, illuminée et animée (vérifiez la programmation pour ne rien rater !) par-dessus le marché. Qui dit mieux ? En fait, il y a mieux : pour vous réchauffer, ne ratez pas le pavillon chauffé, un secret bien gardé, à découvrir : feu, canapés, livres (et toilettes !) vous y attendent, dans une ambiance chaleureuse, avec vue plongeante sur la patinoire. Un repos bien mérité, après cette balade hivernale, avouez !