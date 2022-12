(Stonea, Angleterre) C’est une structure inamovible championne des accidents de circulation. Un pont de l’est de l’Angleterre sur lequel camions, autos-caravanes et camionnettes se fracassent avec une régularité étonnante depuis des années.

Situé à Stonea, à une trentaine de kilomètres de Cambridge, le pont a été heurté 33 fois au cours d’une période récente de 12 mois par des conducteurs qui ont mal évalué sa hauteur. Selon les statistiques officielles, il s’agit du pont ferroviaire le plus endommagé de Grande-Bretagne, et de nombreux résidants locaux affirment que ces chiffres sur la fréquence des accidents sont sous-estimés.

Depuis son perchoir du pub Golden Lion voisin, Christina Swinden, la propriétaire, est généralement la première à entendre l’impact, et elle sait exactement ce que cela signifie.

Je sors et je leur offre une tasse de thé, je leur dis qu’ils ne sont pas les premiers et qu’ils ne seront pas les derniers, et je m’assure que tout le monde va bien. Christina Swinden, propriétaire d’un pub voisin du pont

Mme Swinden ajoute qu’elle garde un jeu de cônes de signalisation et une veste haute visibilité en réserve pour l’inévitable prochain accident.

Parmi les véhicules qui ont heurté le pont, on compte un camion de l’armée qui s’est coincé dessous, une camionnette de livraison qui s’est écrasée, répandant œufs et pommes de terre sur la chaussée, une remorque pour chevaux, des machines agricoles, de nombreuses autos-caravanes, et bon nombre de voitures qui sont passées sous le pont avec des vélos attachés sur le toit pour ressortir de l’autre côté sans eux.

Des éclats de verre, des morceaux de plastique et d’autres débris jonchent le bord de la route. Un panneau de danger gris et jaune situé le long du plafond bas du pont – à seulement 198 cm du sol – est abîmé et déchiré, et le métal derrière lui est déformé et tordu.

PHOTO ANDREW TESTA, THE NEW YORK TIMES Un panneau de danger est abîmé et déchiré sur le bord du pont Stonea.

Selon les experts, les collisions avec les ponts ferroviaires au Royaume-Uni, qui étaient autrefois en baisse, augmentent à nouveau à mesure que le trafic retrouve son niveau pré-pandémique.

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, la période la plus récente pour laquelle il existe des statistiques, 1833 collisions impliquant des ponts ferroviaires ont été enregistrées, selon Network Rail, l’autorité responsable de l’infrastructure ferroviaire. Soit près de 200 de plus par rapport à l’année précédente. L’autorité attribue la plupart de ces incidents aux camions et aux bus et estime le coût à environ 12 millions de livres (19,6 millions CAN) au cours de cette période de 12 mois.

Benjamin Heydecker, professeur en science du transport à l’University College London, a déclaré qu’il existait une corrélation assez forte entre le nombre de collisions avec des ponts et le volume de trafic transportant des marchandises lourdes sur les routes non autoroutières, un phénomène qui a augmenté depuis que la pandémie a commencé à reculer.

La route près de Stonea est adjacente à un cours d’eau artificiel, principalement utilisé pour le drainage, et il y a eu quelques accidents graves le long de ce cours d’eau, dont certains mortels, sans lien avec le pont.

Mais, selon la police locale, aucun décès ou blessure grave n’est à déplorer à la suite des chocs contre le pont ferroviaire ces dernières années. La plus grande victime est généralement la fierté des conducteurs, sans parler de leur porte-monnaie.

Un problème qui ne date pas d’hier

Avec sa faible hauteur libre, le pont de Stonea permet aux petites voitures de passer sous la voie ferrée au lieu d’attendre avec les gros véhicules à un passage à niveau manuel dont les barrières se ferment à l’approche des trains.

Quelques dizaines de mètres seulement avant le pont se trouve un embranchement où les conducteurs doivent choisir le chemin à prendre. Ce faisant, certains manquent le panneau avertissant de la très faible hauteur de passage. D’autres se contentent de suivre leur système de navigation.

Mais le problème existait déjà avant le GPS, et le pont de Stonea, construit en 1895, est depuis longtemps l’un des plus malmenés du Royaume-Uni. S’il a récemment disparu du registre des ponts impliqués dans le plus grand nombre d’accidents, c’est parce que le passage souterrain a été fermé après un grave accident impliquant des machines agricoles en 2019 qui a nécessité des réparations à grande échelle.

Une nouvelle poutre de protection a été installée, renforçant la structure contre de futurs accidents – un bon investissement compte tenu de la réalité des choses depuis.

« Le jour de sa réouverture, quelqu’un l’a percuté », a déclaré John Gowing, un élu du conseil du comté de Cambridgeshire.

PHOTO ANDREW TESTA, THE NEW YORK TIMES John Gowing (à gauche), élu du conseil du comté de Cambridgeshire, discute avec des résidants du secteur Pam Boss et Glen Lea.

PHOTO ANDREW TESTA, NYT Le pont de Stonea.

PHOTO ANDREW TESTA, NYT Les panneaux à l'approche du pont.

Les numéros à composer en cas d'accident sous le pont.







Selon Pam Boss, qui habite à proximité, jusqu’à trois autos-caravanes par semaine peuvent heurter le pont en été, et lors d’une récente période hivernale de sept jours, deux accidents ont eu lieu, dont un impliquant une camionnette.

« Certains conducteurs ont besoin de reprendre leurs cours de conduite », a déclaré Mme Boss, qui a ajouté qu’elle avait autrefois « une belle collection de rétroviseurs latéraux » qui ont été arrachés et envoyés dans les airs par des automobilistes imprudents. Beaucoup de ceux qui se sont rendu compte qu’ils avaient pris un mauvais virage ont fait marche arrière et ont endommagé le muret situé devant sa maison.

Mais elle a de la sympathie pour certains, notamment pour un homme qui a fondu en larmes après que son vélo d’une valeur de 2000 livres (3300 dollars canadiens), attaché au toit d’une voiture, a été réduit à un enchevêtrement de métal sans valeur.

Des hauts, des bas et de l’empathie

Alors qu’une camionnette blanche ralentissait pour se faufiler sous le pont, Glen Lea, un autre habitant qui vit à proximité, a déclaré qu’il pensait que le nombre réel d’accidents pourrait être deux fois plus élevé que les 33 officiellement enregistrés, car les accidents mineurs ne sont pas signalés.

Certains responsables locaux souhaiteraient fermer le passage souterrain et pousser tout le trafic vers le passage à niveau. Mais les avis sont partagés dans la région, car cela obligerait les automobilistes locaux à passer plus de temps à attendre le passage des trains.

Au pub Golden Lion, Mme Swinden a déclaré qu’elle préférerait que des panneaux avertissent plus tôt les conducteurs qu’ils s’approchent d’un danger majeur. La plupart de ceux qui se font surprendre ne conduisent pas leur véhicule habituel, ont des objets sur le toit ou tractent une remorque.

Les accidents sont devenus familiers pour elle, mais elle essaie de ne pas porter de jugement.

Si c’était la même personne chaque semaine, vous lui donneriez probablement une tape sur la tête et la traiteriez d’idiote, mais ce n’est pas le cas. C’est quelqu’un qui passe une très mauvaise journée. Christina Swinden, propriétaire d’un pub voisin du pont

« Que ce soit de leur faute ou non – et c’est leur faute parce qu’ils ont heurté un pont bas –, ils n’ont pas besoin de quelqu’un d’autre pour [leur faire comprendre la gravité de la situation] », témoigne-t-elle.

Parfois, il est impossible de ne pas voir un côté amusant, a-t-elle ajouté, en rappelant un évènement survenu le jour de la Saint-Valentin il y a quelques années. La camionnette d’un fleuriste a heurté le pont, se souvient-elle, et si la cabine a pu passer, le reste du véhicule n’a pas pu le faire, se séparant de l’avant et déversant tout son chargement. « L’odeur des fleurs fraîchement coupées en dessous était géniale. »

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.