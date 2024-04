(Helsinki) Un député du parti d’extrême droite de Finlande, le Parti des Finlandais, est soupçonné d’implication dans un incident avec armes à feu vendredi soir à Helsinki, a déclaré un responsable du parti.

Agence France-Presse

« Un député de notre parti a été impliqué dans un incident à Helsinki la nuit dernière. Le déroulement des évènements n’est pas clair pour l’instant. La police enquête et nous attendons de plus amples informations. Nous vous informerons dès que nous en saurons plus », a écrit sur X Harri Vuorenpää, secrétaire du parti.

La publication a été partagée par Riikka Purra, ministre des Finances au sein du gouvernement, et présidente du parti des Finlandais.

Selon le journal Seiska, deux membres du parlement étaient de sortie vendredi soir dans le centre de Helsinki. L’un deux aurait tiré avec une arme en sortant de la boîte de nuit Bar Ihku.

Si les faits sont avérés, « il s’agit évidemment d’un incident grave avec des conséquences importantes », a réagi auprès du média Yle Riikka Purra.

Plusieurs médias finlandais ont rapporté que l’intéressé, qu’ils identifient comme étant Timo Vornanen est détenu, soupçonné de violences aggravées et d’infraction à la législation sur les armes à feu.

Il est policier de profession, selon son site internet, et aime chasser durant son temps libre.