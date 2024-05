Pedro Sánchez et Carles Puigdemont jouent gros dans les élections en Catalogne

(Barcelone) Le Parti socialiste du premier ministre espagnol Pedro Sánchez espère se hisser au pouvoir en Catalogne lors d’un scrutin régional clé dimanche et prouver ainsi que sa stratégie de détente est gagnante face à l’indépendantiste Carles Puigdemont, chef de file de la tentative de sécession de 2017.

Rosa SULLEIRO Agence France-Presse

Cette riche et dynamique région du nord-est de l’Espagne, peuplée d’environ huit millions d’habitants et dotée d’une très grande autonomie, est appelée à élire les 135 députés de son parlement régional.

Les sondages donnent le Parti socialiste de M. Sánchez largement en tête devant la formation de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne), et l’autre grand parti séparatiste, Gauche républicaine de Catalogne (ERC), mené par l’actuel président régional Pere Aragonès.

Reprendre le pouvoir aux séparatistes, qui dirigent la région depuis une décennie, représenterait une grande victoire pour M. Sánchez, qui veut « tourner la page » de la tentative de sécession de 2017, l’une des pires crises vécues par le pays depuis le retour de la démocratie.

Elle lui permettrait surtout de relancer un nouveau mandat à peine entamé et compliqué par l’opposition farouche de la droite et l’ouverture d’une enquête judiciaire contre son épouse face à laquelle il a songé à démissionner il y a deux semaines.

« Nouvelle étape »

Un succès socialiste signifierait « une nouvelle étape » en Catalogne « après dix ans perdus », a déclaré le candidat du parti socialiste à ces élections, Salvador Illa.

Cet ancien ministre de la Santé durant la pandémie de COVID-19 était arrivé en tête du précédent scrutin, en 2021, mais n’avait pas pu devenir président régional, les partis indépendantistes ayant conservé la majorité à l’assemblée avec 74 sièges sur 135.

La stratégie de détente en Catalogne de M. Sánchez l’a amené à gracier des dirigeants séparatistes condamnés à la prison pour leur rôle en 2017 et à concéder une loi d’amnistie, contestée dans la rue par la droite, en échange de l’appui des partis catalans à sa reconduction au pouvoir en novembre.

PHOTO ALBERT GEA, REUTERS Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez

Ce texte, qui doit être voté définitivement ces prochaines semaines par les députés, permettra à Carles Puigdemont de faire son grand retour en Espagne après plus de six ans d’exil.

Toujours sous le coup d’un mandat d’arrêt en Espagne, M. Puigdemont fait campagne depuis le sud de la France, juste de l’autre côté de la frontière, et a fortement progressé dans les sondages ces dernières semaines.

« Le mouvement indépendantiste est quelque peu dans l’impasse » depuis l’échec de 2017, « mais je pense que la candidature (de Puigdemont) lui permet de retrouver un peu des couleurs », estimait Arnau Ollé, informaticien de 29 ans, venu le week-end dernier assister à un rassemblement du leader séparatiste de 61 ans à Argelès-sur-Mer, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Président de la région en 2017, Carles Puigdemont veut croire en ses chances de diriger à nouveau la Catalogne si Junts s’impose comme premier parti du bloc séparatiste et que celui-ci, très divisé, conserve la majorité des sièges.

Jeux d’alliances

Cette hypothèse semble a priori compliquée, d’autant plus qu’une nouvelle formation séparatiste, Alliance catalane, classée à l’extrême droite et avec laquelle les autres partis indépendantistes ne veulent pas s’allier, a émergé ces derniers mois et est crédité d’une poignée de sièges par les sondages.

M. Puigdemont joue donc gros dans ce scrutin, car il a assuré qu’il se retirerait de la politique locale s’il ne parvenait pas à se faire élire président de la région.

Crédités dans les sondages d’une quarantaine de sièges, loin de la majorité absolue fixée à 68, les socialistes devront, eux aussi, trouver des alliés pour gouverner.

L’une des hypothèses est un accord avec l’extrême gauche et avec ERC, mais cela finirait de faire imploser le mouvement indépendantiste.

Ernesto Pascual, politologue à l’Université autonome de Barcelone, ne pense pas que ces jeux d’alliances puissent mettre en péril le gouvernement de Pedro Sánchez, dont la fragile majorité parlementaire dépend de l’appui à la fois de Junts et d’ERC.

Ces deux formations n’ont aucun intérêt à « pousser Sánchez à la démission » et à provoquer de nouvelles élections, car « le scénario (politique) pourrait changer très rapidement » à l’échelle nationale, souligne-t-il en référence à une possible arrivée au pouvoir de la droite et de l’extrême droite, vent debout contre l’amnistie des séparatistes.