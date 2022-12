La série noire de décès de piéton se poursuit. Une dame de 85 ans a été happée mortellement mardi soir à Laval alors qu’elle traversait le boulevard des Laurentides à pied.

L’accident s’est produit à l’intersection de la rue Proulx, dans le quartier Pont-Viau.

Un automobiliste arrivant en direction sud y aurait heurté la piétonne aux alentours de 17 h 30, a indiqué une porte-parole du Service de police de Laval (SPL), Stéphanie Beshara.

À cet endroit, le boulevard des Laurentides a une largeur de quatre voies et aucune lumière de signalisation n’est présente. L’intersection n’est pas non plus dotée de traverses piétonnes, ce qui laisse croire à une collision accidentelle.

L’octogénaire a été transportée en centre hospitalier où son décès a été constaté. Le conducteur du véhicule a quant à lui été traité pour un choc nerveux sur place.

Devant une série d’accidents mortels impliquant des piétons ces dernières semaines, l’organisme Piétons Québec réclamait lundi une rencontre avec le premier ministre, François Legault, pour discuter des pistes de solution.