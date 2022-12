La tendance récente était à l’ouverture d’adresses invitantes dans les quartiers un peu plus excentrés d’Ottawa comme Hintonburg, Westboro et le Glebe, entre autres. Aujourd’hui, le centre-ville prend sa revanche et se garnit de cafés, de restaurants et même d’un nouvel hôtel, tous bien excitants. Voici nos plus récents coups de cœur en plein centre de la capitale canadienne.

The Metcalfe

PHOTO NESRINE BRIKCI, FOURNIE PAR THE METCALFE Le foyer de l’hôtel Metcalfe est chaleureux, avec son mélange de bois et de briques.

PHOTO NESRINE BRIKCI, FOURNIE PAR THE METCALFE Quelques tables du Cocotte Bistro se trouvent dans le foyer de l’hôtel.

PHOTO NESRINE BRIKCI, FOURNIE PAR THE METCALFE Le jour, la salle du Cocotte est bien lumineuse.

PHOTO NESRINE BRIKCI, FOURNIE PAR THE METCALFE Le chef Stephen La Salle est à l’origine d’un vaste menu d’inspiration française.

PHOTO NESRINE BRIKCI, FOURNIE PAR THE METCALFE Les salles de bains sont rendues attrayantes par un savant mélange de matériaux. 1 /5









L’historique hôtel Metcalfe a récemment été intégré au portfolio du groupe montréalais Gray Collection, propriétaire du William Gray et du Petit Hôtel, ainsi que de nombreux restaurants du Vieux-Montréal. Sa cure de jouvence et son emplacement en font l’endroit idéal pour découvrir les nouveautés gourmandes d’Ottawa.

Ce qui rend l’hôtel Metcalfe spectaculaire, c’est l’atrium de cinq étages sur lequel s’ouvre le chic et chaleureux foyer remis à neuf. Les chambres simples et élégantes sont disposées tout autour de cette sorte de cour intérieure, mais avec vue sur les rues du centre-ville. Il y a toutefois quelques chambres de catégorie « Atrium », dont les fenêtres donnent justement vers l’intérieur de l’édifice. Il ne faut pas que les occupants oublient de fermer les rideaux !

PHOTO NESRINE BRIKCI, FOURNIE PAR THE METCALFE Le bar du Cocotte est invitant.

PHOTO NESRINE BRIKCI, FOURNIE PAR THE METCALFE L’Ottawa Brest rend hommage à la queue de castor.

PHOTO NESRINE BRIKCI, FOURNIE PAR THE METCALFE L’atrium est spectaculaire.

PHOTO NESRINE BRIKCI, FOURNIE PAR THE METCALFE On peut apprécier la vue du foyer d’en haut. 1 /4







Avec quelques tables dans le hall et le bar qui s’étire jusqu’aux espaces communs, le Cocotte Bistro est invitant, que ce soit pour prendre un verre, tout simplement, ou pour un repas complet. Les cocktails sont bien exécutés. La cuisine est ouverte matin, midi et soir, avec un vaste choix de plats que le chef Stephen La Salle a puisés dans le répertoire français, puis modernisé à l’occasion. L’Ottawa Brest, par exemple, avec sa référence à la queue de castor (pâte à choux frite, sucre, cannelle, praliné noisette), est un sympathique clin d’œil.

On pourrait très bien faire un séjour tout compris ici, mais ce serait se priver des jolies adresses qui suivent.

Little Victories

PHOTO ÉTIENNE RANGER, LE DROIT Le cappuccino épicé est une boisson pensée pour les Fêtes.

PHOTO ÉTIENNE RANGER, LE DROIT Design et histoire se côtoient.

PHOTO ÉTIENNE RANGER, LE DROIT Les grands murs de pierres font partie du charme du Little Victories. 1 /3





La première victoire, qui n’en est pas une petite, c’est d’avoir obtenu, pour son café-phare, ce spectaculaire local, rue Elgin. De ses grandes fenêtres en arc, on voit la place de la Confédération, le Centre national des arts et le Château Laurier.

À quelques pas se trouvent le parlement, le centre commercial Rideau, les petits commerces indépendants de la rue Elgin et le marché By, qui a pris une tournure touristique et très festive, ces dernières années, avec son enfilade de chaînes, de pubs et de boîtes de nuit.

Bref, le Little Victories est au centre de l’action, parfait pour commencer la journée ou pour y faire la pause d’après-midi. Toujours vivant, l’espace est assez grand pour qu’on réussisse pratiquement toujours à s’asseoir, que ce soit à une petite table pour deux ou à la grande table commune.

Il y a de la caféine pour les amateurs de filtre, d’espresso et même de thé. À l’heure de pointe, on évitera peut-être le « slow bar » où les baristas préparent des filtres à la tasse, mais sinon, c’est possible de gâter son geek de café intérieur en choisissant son grain torréfié maison et sa méthode d’infusion. Au comptoir, il y a quelques petits trucs sucrés à manger, mais c’est avant tout pour les liquides chauds et l’ambiance qu’on fréquente cet endroit.

Arlo

PHOTO RÉMI THÉRIAULT, FOURNIE PAR ARLO Le chef Jamie Stunt, Emily Bertrand, le sommelier Alex McMahon et Mark Ghali sont copropriétaires d’Arlo.

PHOTO FOURNIE PAR ARLO Le turbot de Fogo Island se retrouve souvent au menu.

PHOTO ÉTIENNE RANGER Ces anciennes maisons en brique devenues commerces sont typiques de la rue Somerset.

PHOTO RÉMI THÉRIAULT, FOURNIE PAR ARLO Les huîtres commencent souvent le repas. 1 /4







Un quatuor de propriétaires formé du chef Jamie Stunt, du sommelier Alex McMahon, de Mark Ghali et d’Emily Bertrand a pris possession d’une des belles propriétés en briques rouges de la rue Somerset.

C’est d’abord la terrasse, baptisée « Petit Arlo », qui a accueilli les premiers clients à l’été 2020. Puis l’intérieur s’est meublé et décoré petit à petit pour devenir la superbe maison qu’est aujourd’hui le « grand » Arlo, avec son « appartement » au deuxième étage pour les évènements.

Le chef cuisine des plats généreux, axés davantage sur le plaisir et la générosité que sur l’analyse. Il en va de même pour le vin. Alex, qui connaît les meilleurs domaines artisanaux des quatre coins du monde, déniche des trésors et se permet d’en mettre de côté dans le cellier pour les grandes occasions. On y fait des découvertes à chaque visite.

Gitanes et GBurger

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @GITANES Le burger du restaurant Gitanes est décadent à souhait.

Le décadent burger servi chez Gitanes, superbe restaurant ouvert à l’automne 2019, était si populaire qu’un an plus tard, l’équipe lui a consacré une nouvelle adresse, presque en face de la première, rue Elgin.

Au GBurger, on peut bien sûr commander le fameux sandwich rehaussé d’époisses, d’oignon rouge grillé et d’aïoli, à manger dans un bain de sauce bordelaise, mais il y a également des versions plus classiques, ainsi qu’un « steamé », des poutines et des salades.

Le Gitanes d’origine, avec ses allures de brasserie parisienne moderne, sert un menu assorti au décor, comprenant huîtres, tartare, soupe à l’oignon, steak frites, etc. Un des attraits majeurs de ces deux adresses : on y boit aussi bien qu’on y mange, avec une excellente carte de cocktails, de bières et de vins d’artisans.

D’autres bonnes adresses

Three Tarts

Ce serait sacrilège de ne pas passer dans cette institution d’Ottawa — elle existe depuis plus de 30 ans — pour cueillir une tartelette, un scone ou des biscuits à croquer en marchant, voire un gâteau ou une tarte à rapporter à la maison. Mais attention, la pâtisserie n’est ouverte que les 30 et 31 décembre entre Noël et le jour de l’An, puis ferme du 1er au 10 janvier.

Corner Peach

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Le restaurant Corner Peach en 2019

Envie de sortir du centre-ville et de faire une petite marche apéritive ? À partir de l’hôtel Metcalfe, il faut 25 minutes pour se rendre au restaurant Corner Peach, à la frontière des quartiers chinois et italien. Ce joli petit bistro en coin sert une cuisine rustique et délicieuse. Les portions sont copieuses, aussi peut-on se contenter de deux entrées ou partager le plat principal. L’endroit est maintenant assorti d’une épicerie où on peut acheter toutes sortes de bonnes choses.

Moonroom

Du Corner Peach, vous n’êtes qu’à 15 minutes de marche de ce petit bar bric-à-brac où les cocktails sont excellents et les petites bouchées (dont le maïs soufflé au parmesan et à la truffe) aussi.