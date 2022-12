Où aller pour bien boire et bien manger le 31 décembre ? Notre équipe vous présente sa sélection pour accueillir comme il se doit la nouvelle année !

Baby : de mettre à l’étude

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE L’expérience Flora comprend un cocktail de type sour, servi avec de la « terre » et de la salicorne.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Surprise, à l’intérieur du plat présentant le cocktail, un sous-bois où se trouve une meringue au mélilot et champignon.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE La salle principale du bar Baby, où on peut festoyer jusqu’à tard

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Le mixologue Niko Ouellette à l’œuvre du côté de la salle privée où se déroule « l’étude ».

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les cocktails sont élevés au rang de petites œuvres d’art.

Pas d’inquiétude, on ne vous forcera pas à ouvrir vos livres d’école pour le Nouvel An ! L’étude, c’est le nom de l’expérience proposée au nouveau bar Baby, du groupe A5, mené par Nic Urli, Jean-François Gervais, Jam Depaname et Mathieu Keyser. Offerte du jeudi au samedi (y compris le 31) dans la magnifique salle privée de l’endroit, cette expérience unique comprend trois services de cocktails, pour un maximum de 12 personnes à la fois. La première thématique, nommée Flora, a été imaginée par le mixologue Tao Zrafi — une seconde suivra à la fin janvier. Vous pourrez notamment y goûter un cocktail de type sour, dont la base acide verte a été réalisée avec des tomatilles, fanes de carottes, oxalis et différentes herbes. Baby, c’est aussi un bar inclusif ouvert sept soirs sur sept. Là aussi, les cocktails sont excitants et étonnants, parfaits pour les aventuriers des papilles — lancez le dé en bois pour choisir le vôtre à l’aveugle ou optez pour des variations autour de classiques. On promet une ambiance festive, éclectique et unique dès 17 h, le 31 décembre. (IGP)

100 $ par personne (taxes et pourboire inclus), services à 18 h 30 et à 20 h 30

Omnivore ou végétal au Ratafia

PHOTO FOURNIE PAR RATAFIA Ce dessert chocolaté sera servi le 31.

Le Ratafia s’est vraiment donné en cette fin d’année avec non pas un, mais deux menus de haut vol. Le premier comprend pétoncles, thon et agneau, tandis que le second, végane, propose des créations autour de la pomme de terre, du chou-fleur et du champignon, entre autres. Il y aura un premier service de cinq plats, de 18 h à 20 h 30, pour ceux et celles qui souhaitent manger tôt, puis un second de six plats avec bulles, de 21 h à tard. (ED)

75 $ avec viande ou 60 $ sans (premier service) ; 100 $ avec viande et 80 $ sans (deuxième service), accords liquides à 45 $ ou 60 $.

Lloyd : un goût de nostalgie

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le premier service du menu du jour de l’An au Lloyd

Saumon fumé maison et caviar, bœuf Rossini, brie croustillant à la truffe… Pour le soir du 31 décembre, le chef Kevin Mougin fait un clin d’œil à l’histoire du Marriott Château Champlain, où le restaurant récemment rénové est situé. Inspirés des années 1970, les menus quatre services, dès 18 h, ou six services, après 21 h, épateront certainement, surtout si vous avez l’intention de faire le décompte à minuit une coupe de champagne à la main ! (IGP)

110 $ (4 services) ou 175 $ (6 services), 60 $ pour l’accord

Nouvel An à la péruvienne

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES LA PRESSE Un pisco sour servi chez Nikkei

Les restaurants Barranco (rue Saint-Denis) et Nikkei (avenue Laurier Est), qui appartiennent au même petit groupe, proposent de défoncer l’année à la péruvienne. Ce sera plus décontracté à la première adresse, avec un menu table d’hôte en quatre temps qui comporte quelques choix, puis un spectacle de danse et percussion pour les deux premiers services (sur trois). Au Nikkei, le menu en sept services est imposé et imposant ! Il y aura un accord vin et saké pour mouiller le tout. (ED)

75 $ au Barranco ; 89 $ au Nikkei, ajoutez 50 $ pour l’accord

Pastaga : pour une dernière fois…

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Un plat de pleurotes Blanc de Gris sera au menu du Pastaga le 31 décembre.

Pour son ultime tour de service avec ses propriétaires actuels – soit le chef Martin Juneau et son précieux acolyte Louis-Philippe Breton –, le Pastaga propose un dernier service du 31 décembre en formule dégustation. Tout indique qu’on festoiera fort et qu’on mangera très bien avec des plats tels les pleurotes Blanc de Gris servis avec burrata et le crumble de peau de poulet, qui ont fait la renommée de cette table qui a ouvert il y a 11 ans. (IGP)

100 $ pour un menu 5 services ou 150 $ pour 7 services (après 20 h), verre de bulle inclus

Théophile : party de famille

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Les cavatelli faits maison au homard font partie du menu.

À cette élégante et savoureuse table de la Rive-Sud, le chef Robin Filteau Boucher propose de fêter le passage à 2023 en grand avec un menu festif de cinq services, inspiré de ses partys de famille. Ainsi, c’est l’abondance : bar à huîtres en apéro, nougat de foie gras, cavatelli faits maison au homard, bœuf Wellington, sans oublier du champagne ! Le tout s’amorce dès 18 h et un DJ animera l’endroit jusqu’aux coups de minuit. (IGP)

150 $, ajoutez 90 $ pour l’accord mets-vin

Trinquer local chez Wills

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Lieux communs s’occupera d’abreuver les convives du Wills.

Fred Hébert-Soucy, pro de l’événementiel, et Isaac Larose, directeur créatif en mode et en hôtellerie, sont hôtes d’une soirée bière et vin d’ici au bar Wills, dans le Mile-Ex. Les brassins proviendront de la microbrasserie Ayawan (Val-Morin) et le vin sera celui du domaine Lieux communs, dont les vignes sont à Oka et le chai, à Montréal. L’entrée est libre. Il n’y aura pas de repas, mais des bouchées qui seront certainement délicieuses ! (ED)

La Belle Histoire : expérience gastronomique au cœur des Laurentides

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE L’entrée d’esturgeon fumé et céleri-rave sera au menu, avec un peu de caviar !

Située à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson dans l’ancien Bistro à Champlain, La Belle Histoire est une des meilleures tables des Laurentides. Le menu du 31 sera fidèle à la signature des propriétaires, la sommelière Sophie Allaire et le chef Étienne Demers, alors que des produits locaux d’exception finement travaillés et une impeccable sélection à boire seront offerts. (IGP)

120 $ pour le menu 5 services (de 17 h 30 à 20 h, apéro inclus) et 180 $ pour le menu 7 services (de 20 h 30 à minuit, verre de champagne inclus)

Le Bedeau : célébrer la beauté de notre terroir

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Pour le 31, le chef exécutif du Bedeau, Pierre Gagnon, propose un menu inspiré par le terroir québécois.

Au Bedeau, nouveau bar à vin du Vieux-Québec, le chef Arnaud Marchand s’est associé avec le chef exécutif Pierre Gagnon. Ce dernier propose pour la soirée du 31 décembre un très beau menu dans lequel les produits de notre terroir sont à l’honneur (huîtres, pétoncles, algues de la Gaspésie, cerf, courge du Québec…), très bien accompagnés par les accords mets-vins, y compris du champagne ! (IGP)

175 $, accord compris

Fêter chic au H3

PHOTO FOURNIE PAR COGIR RESTAURANTS On peut s’attendre à de belles assiettes raffinées au H3.

Le H3, dans le complexe Humanity, servira un menu en quatre temps pour ceux et celles qui réserveront entre 17 h et 18 h, puis un six services pour les mange-tard. On peut s’attendre à des assiettes bien raffinées et à des vins d’exception. La fête se poursuivra dans le lounge, avec bulles, DJ et décompte géant. (ED)

95 $ pour le menu 4 services et 145 $ pour le 6 services