Centre Eaton Derek Dammann et Liam Hopkins au 9e

Les rumeurs de réouverture du mythique 9e étage du Centre Eaton couraient depuis des années et elles ont été confirmées il y a un an. Mais quel chef oserait prendre les commandes du restaurant Île de France ? On peut aujourd’hui vous révéler que Derek Dammann sera le directeur de la restauration de l’ensemble du projet, qui comprend un important volet événementiel dès avril, et que Liam Hopkins sera le chef exécutif de la table d’une centaine de places, qui ouvrira au public à la mi-mai.