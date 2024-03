La famille Hélico s’agrandit avec l’arrivée du bar Copilote. Le bar « caché » derrière sa porte jaune, à l’ambiance tamisée mais décontractée, veut attirer les gens du quartier Hochelaga à la recherche d’un endroit où prendre une bouchée en soirée, avec un cocktail ou un verre de vin à la main.

« C’est une version plus intime de ce qu’on fait » au restaurant Hélicoptère, explique le propriétaire et chef exécutif David Ollu. Le local, adjacent au resto, peut accueillir 25 convives. Un bartender, un sommelier et un cuisinier reçoivent les visiteurs en toute simplicité autour du bar central. On vient ici pour l’apéro, avant notre visite au restaurant voisin ou pour finir notre soirée. L’endroit est tout indiqué pour une sortie imprévue, puisqu’il ne prend pas de réservations.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Une magnifique tablée chez Copilote

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le tartare du Copilote, qui marie champignons et canneberges, est monté sur une tranche du pain de seigle de la boulangerie Aube.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La truite de Kenauk est servie avec une purée de pommes de terre fermentées, du poireau et des œufs mujjol.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le pain challah et sa trempette – un classique du restaurant Hélicoptère – qu’on retrouve au Copilote

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Les huîtres garnies, avec gingembre, shichimi togarachi et concombres

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le cocktail Yuzu, une version maison du « pisco sour »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le cocktail Épices, créé par le mixologue Benjamin Gauthier

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE C’est Samuel Fisher qui s’occupe de la carte des vins. 1 /8















On peut se régaler de petits plats – de nombreuses bouchées pour accompagner les boissons alcoolisées – axés sur les produits de saison : tartare de bœuf, huîtres garnies et assiettes qui mettent en valeur les légumes du moment (tarte Tatin aux échalotes et à la courge avec ricotta sur un mole aux poivrons rouges, par exemple).

La carte de la nourriture partage la même philosophie qu’Hélicoptère, ainsi que la même cuisine. Et les établissements sous la houlette de David Ollu travaillent en symbiose. On retrouve donc une trempette au fromage, créée à partir du lait en surplus du café Hélico, ou un pain de seigle de la boulangerie Aube (un autre projet du chef). La carte du bar comprend également le financier à la mousse de foie de volaille et le pain challah avec sa trempette, bien connus des clients d’Hélicoptère, qui ne seront bientôt offerts qu’au Copilote.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le bar prend toute la place du local qui fut auparavant un dépanneur. L’équipe a gardé le grand réfrigérateur au fond, qui sert maintenant de vitrine aux bouteilles choisies par le sommelier.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le sommelier Samuel Fisher, le chef Jérémy Simoneau, le mixologue Benjamin Gauthier, le propriétaire David Ollu et l’assistant-sommelier Sébastien Ricard-Lalonde

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Le bar Copilote, voisin du restaurant Hélicoptère et du café Hélico, se cache derrière cette porte jaune rue Ontario Est. 1 /3





Les huit cocktails qui se succèdent à la carte font la part belle aux alcools et spiritueux québécois. Magnifiquement travaillées par le mixologue Benjamin Gauthier, les créations alcoolisées peuvent satisfaire tous les goûts. Envie d’une dose d’agrumes en plus d’un côté floral ? On jette son dévolu sur le Yuzu. Vous êtes plutôt de style negroni ? On se rabat sur l’Épices, qui comprend des amers de cannelle et même du habanero.

L’établissement réserve une place privilégiée au vin. La large sélection de bouteilles du sommelier Samuel Fisher, qu’on peut admirer dans l’ancien réfrigérateur du dépanneur qui occupait les lieux autrefois, comprend quelques nature, mais est surtout le fruit de petits producteurs qui travaillent bien.

Piloté par une équipe expérimentée, le nouvel établissement de la rue Ontario Est complète à merveille l’offre déjà réussie de la famille Hélico. Le bar Copilote a tout pour devenir le nouveau compagnon des gens du quartier.

4263, rue Ontario Est, Montréal

Consultez le compte Instagram du Copilote