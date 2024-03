L’œuf ou la poule… ou, pourquoi pas, le lapin ? Peu importe leur forme, ces jolies créations de chocolatiers québécois feront, à Pâques, le bonheur des petits et des grands gourmands.

Chocolat Boréal

Framboise, mangue ou fraise, les cocos colorés de Chocolat Boréal se déclinent en de délicieux parfums fruités. Vous préférez le chocolat pur ? Le chef chocolatier Ludovic Fresse et son équipe ont imaginé pour Pâques une vaste collection de produits aussi beaux que bons offerts notamment à leur atelier de la rue Angers, dans l’arrondissement de Verdun.

10,30 $ pour trois œufs de 15 g, en boutique et en ligne.

Consultez le site de Chocolat Boréal

Catherine Méra

PHOTO FOURNIE PAR CATHERINE MÉRA Le grand œuf proposé par Catherine Méra.

Que cache sous sa coque ce grand œuf fait soit de chocolat noir ou de chocolat au lait ? La pâtissière Catherine Méra y a inséré des surprises gourmandes iconiques de ses boutiques de Baie-Saint-Paul et de Québec : pâtes de fruits, friture en chocolat, noisettes enrobées… Pour les plus petits appétits, un format réduit existe également.

59 $ pour le grand œuf, en boutique et en ligne.

Consultez le site de Catherine Méra

Chocolaterie Samson

PHOTO FOURNIE PAR CHOCOLATERIE SAMSON Une poule à l’allure d’une banane de Chocolaterie Samson

Qu’elle est rigolote, cette poule à l’allure d’une banane avec sa forme recourbée et sa touche de jaune ! Créée par la maître chocolatière Nancy Samson, qui travaille dans le domaine depuis une trentaine d’années, cette drôle de bête est offerte en deux formats à la Chocolaterie Samson, située à Trois-Rivières.

26,95 $ pour le petit format et 32,50 $ pour le grand, en boutique.

Consultez la page Facebook de Chocolaterie Samson

Choco de Léa

PHOTO FOURNIE PAR CHOCO DE LÉA Choco de Léa propose différents produits végétaliens pour Pâques.

À la recherche de produits végétaliens ? Située à Montréal, la microfabrique de chocolat végane et écoresponsable Choco de Léa propose différentes options pour Pâques. Dans cette boîte de six œufs, chaque coco est rempli d’une garniture surprenante choisie en utilisant les principes de la cuisine moléculaire. Petits fruits et sumac, cerise et noix de coco ou fruit de la passion en sont trois exemples.

29,95 $ pour la boîte de six œufs, en boutique et en ligne.

Consultez le site de Choco de Léa

Palette de Bine

PHOTO RENAUD FURLOTTE, FOURNIE PAR PALETTE DE BINE Les lapins de Palette de Bine sont faits à partir d’un cacao biologique produit en Haïti.

Fait à partir d’un cacao biologique produit en Haïti, ce duo de lapins en chocolat noir est accompagné de six petites figurines inspirées de Pâques. À noter que ce chocolat Pisa 70 % a permis à la chocolaterie de Mont-Tremblant Palette de Bine de décrocher la prestigieuse mention du meilleur fabricant de chocolat en Amérique et en Asie aux International Chocolate Awards, en 2016. La boîte est également offerte dans une version au chocolat au lait.

24 $ pour la boîte duo lapin chocolat noir, en boutique et en ligne.

Consultez le site de Palette de Bine

Choco Chocolat

PHOTO YSABELLE LATENDRESSE, FOURNIE PAR CHOCO CHOCOLAT La carotte surprise de Choco Chocolat

C’est le monde à l’envers avec cette création de l’atelier-boutique de Joliette Choco Chocolat. Ici, ce n’est pas le lapin qui croque la carotte, mais bien la carotte qui n’a fait qu’une bouchée de l’animal. Pour le libérer, enfants ou adultes seront obligés de manger le légume. Gageons qu’ils ne se feront pas prier pour s’exécuter. Cette carotte surprise est offerte au chocolat au lait ou au chocolat noir.

15,99 $ pour une carotte de 75 g, en boutique et en ligne.

Consultez le site de Choco Chocolat

Pâtisserie Mélilot

PHOTO FOURNIE PAR LA PÂTISSERIE MÉLILOT L’œuf en chocolat noir de la pâtisserie Mélilot semble tout droit sorti d’un musée.

Pour ceux qui souhaitent s’offrir une douce folie à Pâques, la pâtisserie Mélilot a créé un œuf en chocolat noir qui semble tout droit sorti d’un musée. Avec sa garniture pralinée de sarrasin et d’amandes de même que son cœur coulant au caramel beurre salé, ce dessert haut de gamme se déguste lentement.

75 $ pour un œuf de 380 g, en boutique et en ligne (ramassage seulement).

Consultez le site de la pâtisserie Mélilot

Ernestine

PHOTO AURORE CHOLLET, FOURNIE PAR ERNESTINE Lapinot d’Ernestine est garni d’un caramel à la vanille onctueux et de chocolat au riz croquant.

Garni d’un caramel à la vanille onctueux et de chocolat au riz croquant, Lapinot comblera les dents sucrées. Confectionnée à la main dans l’atelier de l’entreprise montréalaise Ernestine, cette création est offerte au chocolat au lait ou au chocolat noir.

7,95 $ pour 36 g, dans différents points de vente et en ligne.

Consultez le site d’Ernestine

Treize chocolats

PHOTO FOURNIE PAR TREIZE CHOCOLATS Les œufs de Pâques à peinturer de la chocolaterie Treize chocolats

Il ne faut pas jouer avec la nourriture, dit-on, mais lorsqu’il s’agit d’œufs de Pâques à peinturer, on peut bien se permettre une exception. Située à Saint-Jean-sur-Richelieu et aux Promenades Saint-Bruno, la chocolaterie Treize chocolats propose cette demi-douzaine d’œufs à décorer avec du beurre de cacao coloré avant de les dévorer. Une activité qui amusera assurément les petits gourmands.

30 $ pour six œufs, en boutique et en ligne.

Consultez le site de Treize chocolats

Les chocolats de Chloé

PHOTO CHARLES BRIAND, FOURNIE PAR LES CHOCOLATS DE CHLOÉ Les petits lapins au beurre d’érable des Chocolats de Chloé

Une gâterie qui allie Pâques et le temps des sucres ? Miam ! Ces trois petits lapins cachent en leur centre un secret : du beurre d’érable. Une belle façon de se sucrer le bec imaginée par la chocolaterie artisanale montréalaise Les chocolats de Chloé.

6,75 $ pour 36 g, en boutique et en ligne.

Consultez le site des Chocolats de Chloé