Zones d’exploitation contrôlée

Quarante-cinq ans après les clubs privés

Lorsqu’ils évoquent la zone d’exploitation contrôlée (zec) des Martres, les randonneurs pensent à de beaux sentiers de randonnée comme ceux du mont du Lac à l’Empêche et du mont du Four, alors que les grimpeurs se représentent les belles voies du mont du Dôme. Plusieurs autres zecs conjurent de telles images. Or, les amateurs de plein air réalisent-ils qu’il y a 45 ans, ces territoires étaient essentiellement consacrés à la chasse et à la pêche et réservés aux membres de clubs privés ?