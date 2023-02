Une brume s’élevait au-dessus du fleuve Saint-Laurent vendredi, en raison du contraste entre l’air ambiant et la température de l’eau.

Avec le refroidissement éolien, les températures sont descendues sous les 40 degrés dans presque toutes les régions du Québec vendredi. En fin de journée, la demande en électricité dans la province a atteint un nouveau record.

Après avoir demandé aux Québécois de réduire leur consommation d’électricité dans la mesure du possible vendredi matin, Hydro-Québec a enregistré en fin de journée plus de 42 700 mégawatts de demande d’électricité vers 17 h 30.

CAPTURE D’ÉCRAN DU SITE D’HYDRO-QUÉBEC La demande d’électricité par mégawatts au Québec, vendredi

La pointe de consommation historique d’environ 40 500 mégawatts atteinte en janvier 2022 a donc été franchie.

Les températures extrêmement froides mettront à l’épreuve la capacité des bâtiments à conserver leur chaleur, ce qui augmentera la demande liée au chauffage partout au Québec, indiquait la société d’État vendredi matin.

Le froid polaire se poursuivra jusqu’à samedi avant que les températures ne remontent en flèche dimanche.

Un froid polaire

Un froid saisissant a accueilli la grande majorité des Québécois samedi matin, après une nuit de grands vents.

À Montréal, le thermomètre est descendu à -35 degrés Celsius vendredi matin, et sous les -42 avec le refroidissement éolien, avant de se maintenir à -41 degrés une bonne partie de la journée.

Des températures semblables variant entre -40 et -43 en raison du vent ont été enregistrées partout dans le sud du Québec, explique aussi Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.

Dans la capitale, la température a chuté à -36 degrés Celsius vendredi matin, et à -44 degrés avec le refroidissement éolien.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Vue de Québec depuis le traversier Québec-Lévis, vendredi

Plus au nord, le thermomètre a encore descendu. À Chibougamau, dans le nord du Québec, la température a atteint -38 degrés Celsius, et -52 degrés avec le refroidissement éolien, un seuil qui n’avait été touché qu’une seule fois, en 1992, selon M. Legault.

Au Lac-Saint-Jean, la ville de Roberval a aussi atteint -38 degrés Celsius, et -48 degrés avec le vent.

« Quand ça s’est mis à devenir froid, c’est resté froid sans arrêt », souligne le météorologue.

Des rafales de 40 à 50 kilomètres à l’heure ont aussi été répertoriées, amplifiant le refroidissement. Les conditions routières ont été particulièrement difficiles en raison de la poudrerie et des routes glissantes, indique M. Legault.

Une fin de semaine en « yoyo »

Dans la majorité du Québec, les températures vont remonter dans la journée de samedi, ou d’ici la nuit de samedi à dimanche. Dans l’est de la province, où le refroidissement maximal n’est pas encore atteint vendredi, le thermomètre devrait commencer à remonter dimanche.

Attention : cette vague de froid polaire n’est que de courte durée. Dès dimanche à Montréal et dans le sud du Québec, la température devrait se rapprocher du point de congélation. De la faible neige (entre 5 et 10 centimètres), et peut-être même quelques gouttes de pluie, sont attendues.

Des températures au-dessus des normales saisonnières devraient perdurer pendant toute la semaine, accompagnées de quelques chutes de neige.

« C’est un yoyo des températures très important, remarque M. Legault. On a une brève pause très froide dans un hiver généralement très doux. Et c’est probablement le froid le plus intense qu’on aura cet hiver. »

Incendie et itinérance

La Ville de Montréal a fait face à divers défis pour s’assurer que cette vague de froid n’atteigne pas les plus vulnérables.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Incendie majeur par grand froid dans un immeuble commercial sur la rue Sherbrooke près de l’avenue Carignan, vendredi

Vendredi matin, un incendie est survenu dans un immeuble résidentiel et commercial de l’est de Montréal, à l’angle des rues Sherbrooke Est et Carignan. Malgré l’ampleur du sinistre et le froid très intense, l’évacuation des habitants s’est bien déroulée, a indiqué le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les conditions étaient toutefois particulièrement difficiles pour les pompiers. Deux policiers du SPVM ont aussi été incommodés par la fumée pendant qu’ils procédaient à l’évacuation des occupants. Ils ont été transportés à l’hôpital et leur vie n’est pas en danger. Le sinistre lui-même n’a pas fait de blessé.

La Ville de Montréal a aussi déployé une série de mesures pour venir en aide à la population itinérante. Deux « sites temporaires d’urgence » ont été établis en cas de débordements des divers refuges et haltes-chaleur de la métropole.

Un premier, situé dans l’arrondissement de Ville-Marie, est ouvert depuis mardi. Un deuxième, dans le Plateau Mont-Royal, est devenu disponible jeudi. Les deux sites sont ouverts de 20 h à 9 h jusqu’à dimanche.

Sur le terrain, les équipes du SPVM et de l’Équipe mobile de médiation en intervention sociale (ÉMMIS) ont été déployées pour aller à la rencontre des personnes de la rue et les accompagner vers des services.

La navette de l’organisme Old Brewery Mission sera de nouveau en circulation à Montréal dans la nuit de vendredi à samedi.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Navette de la mission Old Brewery

Pour ce qui est des édicules du métro, la Société de transport de Montréal (STM) prévoit un service de taxi pour transporter les personnes vulnérables vers des haltes-chaleur pendant la période de fermeture du service.