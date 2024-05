(West Kelowna) Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le différend entre le Canada et Meta est un « moment test » pour le pays pour se tenir face au géant des réseaux sociaux qui gagne des milliards de dollars, mais n’assume aucune responsabilité quant au bien-être des communautés dont il profite.

La Presse Canadienne

M. Trudeau a fait ces commentaires à West Kelowna, l’une des nombreuses communautés prises avec des incendies de forêt l’été dernier, alors que les informations sur les incendies de forêt et les voies d’évacuation ont été bloquées sur la plateforme Facebook du groupe Meta.

Meta a bloqué les nouvelles canadiennes sur Facebook en réaction à la Loi sur les nouvelles en ligne du gouvernement fédéral, qui demande une compensation pour les médias dont les articles sont partagés sur les fils Facebook.

Justin Trudeau a dit qu’il sait que de nombreuses personnes tentent de trouver des moyens de tenir tout le monde informé, en particulier dans les situations d’urgence, mais que les pays doivent défendre le journalisme, et non plier devant les entreprises qui gagnent des milliards tout en détériorant la démocratie.

Le premier ministre a déclaré avoir rencontré aujourd’hui les maires et les chefs des pompiers des municipalités que les incendies de forêt ont ravagées l’année dernière, ainsi qu’un certain nombre de familles qui ont perdu leur maison en Colombie-Britannique et qui sont toujours impactées par la situation.

M. Trudeau était aussi à West Kelowna en août dernier, quelques jours seulement après qu’un incendie de forêt ait détruit des centaines de maisons.