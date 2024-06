(Winnipeg) L’Université du Manitoba s’est publiquement excusée pour le préjudice qu’elle a causé aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis plus d’un siècle après avoir commencé à entreposer des restes humains de personnes autochtones.

Brittany Hobson La Presse Canadienne

L’université s’est excusée lundi, affirmant qu’elle avait accepté et entreposé de manière inappropriée des restes ancestraux ainsi que des objets funéraires et des objets culturels sans le consentement des communautés autochtones.

« Pendant la majeure partie de notre histoire, cette université a entretenu de mauvaises relations avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis », a déclaré le président de l’université, Michael Benarroch, après avoir assisté à une cérémonie du calumet avec des membres des communautés autochtones.

À partir des années 1890, a reconnu M. Benarroch, les membres fondateurs de l’université ont profané des tombes et mal géré les restes.

Par le passé, nos membres ont justifié leur comportement honteux et dégradant au nom de la science et de l’éducation. Michael Benarroch, président de l’Université du Manitoba

Il a affirmé que l’université avait violé le principe fondamental de l’humanité : laisser ceux qui sont enterrés en paix. « Nous nous excusons pour ces torts du passé, a-t-il dit. Nous sommes désolés. »

« Nous reconnaissons que nous devons changer, et nous changeons. »

Nouveau Conseil

L’université a commencé à rapatrier les dépouilles il y a quatre ans. Les membres du département d’anthropologie étaient aux prises avec l’histoire de l’université et lui ont proposé de faire quelque chose pour réparer ses torts, a déclaré la professeure adjointe Lara Rosenoff Gauvin.

Le ministère a travaillé avec des aînés, des grands-parents et des gardiens des savoirs fin 2020 et a formé un Conseil pour déterminer comment prendre soin des restes avec respect tout en travaillant à leur identification et à leur retour dans leurs communautés d’origine.

PHOTO DAVID LIPNOWSKI, LA PRESSE CANADIENNE L’Université du Manitoba s’est excusée lundi d’avoir entreposé des restes humains de personnes autochtones.

« Une grande partie de la compréhension de cette histoire, et en particulier pour les institutions détentrices du patrimoine, consiste à réellement confronter la vérité sur les raisons pour lesquelles elles possèdent les restes du patrimoine des peuples autochtones, puis à réellement commencer le dur travail de déterminer comment s’y prendre pour corriger la situation », a déclaré Mme Rosenoff Gauvin, qui est également coprésidente du Conseil.

La plus ancienne documentation sur les restes humains à l’Université du Manitoba date du début des années 1900, a déclaré Mme Rosenoff Gauvin. Ils ont été emmenés dans ce qui était alors le Manitoba Medical College.

Au cours des années suivantes, l’université a acquis des vestiges et des artefacts de diverses manières. Dans les années 1940, une personne a récupéré des restes dans des fermes. Des décennies plus tard, d’autres découvertes ont été réalisées lors de la construction du canal de dérivation de Rivière Rouge.

Une grande partie des objets a été récupérée grâce à des projets de travaux publics, notamment la construction de la centrale électrique de Grand Rapids dans les années 1960, a indiqué Mme Rosenoff Gauvin.

La politique de l’époque exigeait que tous les restes et artefacts découverts soient envoyés à l’université. Dans la plupart des cas, les communautés voisines des Premières Nations et des Métis n’ont pas été consultées, rapporte Mme Rosenoff Gauvin.

L’université a acquis des restes pour la dernière fois au début des années 1980, après que le gouvernement provincial a élaboré un protocole exigeant des consultations avec les communautés des Premières Nations et métisses lorsque des restes étaient découverts.

L’acquisition de vestiges ne se limite pas à l’Université du Manitoba. Les universités, les musées et les galeries du Canada et du monde entier sont aux prises avec leur propre histoire.

« C’était une pratique acceptée, et elle illustre simplement la profondeur du racisme et la façon dont les peuples autochtones ont été objectivés et considérés comme moins qu’humains », a déclaré Pahan Pte San Win, citoyenne métisse de Rivière Rouge et coprésidente du Conseil des vestiges et des artefacts de l’Université du Manitoba.

Mme Rosenoff Gauvin a déclaré que les communautés autochtones ont le contrôle de leurs rapatriements et que cela ne leur coûte rien. L’université s’adresse à des communautés identifiées, de sorte qu’il ne leur incombe pas de faire leurs propres recherches.

« C’est notre mandat. C’est le mandat de revenir et d’expier ».

Elle n’a pas voulu divulguer le nombre de restes et d’artefacts que possède l’université.

Mme Pte San Win explique qu’être témoin des atrocités endurées par les peuples autochtones lui a fait ressentir de la douleur et de la colère, mais elle dit qu’entendre les excuses et l’engagement de l’université lui laisse de l’espoir.

« J’en ai besoin et notre communauté en a besoin pour pouvoir croire que le changement est possible. »