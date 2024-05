(Fort McMurray) L’incendie de forêt qui a contraint des milliers de personnes à quitter leur domicile, à Fort McMurray, en Alberta, au début du mois, est désormais sous contrôle.

La Presse Canadienne

Les responsables de l’Alberta Wildlife affirment que l’incendie reste à moins de six kilomètres de la communauté et s’étend sur environ 190 kilomètres carrés.

Environ 6600 habitants de quatre quartiers ont été contraints de quitter leur domicile pendant plusieurs jours, alors que des vents violents attisaient les flammes à proximité de la communauté.

Le reste des 68 000 habitants de la ville ont été avertis qu’ils pourraient devoir partir dans un bref délai.

L’incendie a été détecté trois semaines plus tôt et les causes font toujours l’objet d’une enquête.

Pour certains, l’incendie a rappelé des souvenirs difficiles de 2016, lorsque des incendies de forêt avaient forcé une évacuation massive de la ville et brûlé plus de 2000 maisons.