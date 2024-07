Le nombre d’incendies de forêt en Colombie-Britannique s’est multiplié, les éclairs secs ayant déclenché de nombreux nouveaux incendies se nourrissant de conditions sèches exacerbées par les récentes vagues de chaleur.

La Presse Canadienne

Pendant ce temps, le district régional de Thompson-Nicola a confirmé qu’un certain nombre de structures à Venables Valley, en Colombie-Britannique, ont été détruites dans l’incendie rapide de Shetland Creek qui brûle près de la communauté de Spences Bridge.

Le centre d’urgence indique que les autorités n’ont pas pu accéder à la zone pour faire une évaluation précise, mais les estimations préliminaires estiment le nombre de structures détruites à moins de 10.

Le BC Wildfire Service affirme qu’il y a eu près de 1300 éclairs dans la province depuis mercredi et 94 nouveaux incendies. Il y a maintenant plus de 300 incendies de forêt en Colombie-Britannique, et plus de la moitié d’entre eux sont classés comme hors de contrôle.

PHOTO JESSE WINTER, REUTERS L’incendie de Shetland Creek visibile depuis l’autoroute 1 à Ashcroft, en Colombie-Britannique

L’incendie de Shetland Creek, qui s’étend sur 130 kilomètres carrés, a déclenché des ordres et des alertes d’évacuation à Ashcroft, Cache Creek, Spences Bridge, dans la Première Nation d’Ashcroft et dans plusieurs réserves de la bande autochtone de Cook’s Ferry, tandis que deux autres incendies déclenchés par la foudre dans la région de Kootenay ont provoqué des ordres d’évacuation pour 107 autres propriétés au sud de Silverton, en Colombie-Britannique.

Le district régional de Central Kootenay a déclaré que les incendies d’Aylwin Creek et Komonko Creek, près des rives du lac Slocan, ont atteint une superficie combinée de 6,5 kilomètres carrés.

Le district régional a également émis une alerte pour la municipalité de Silverton elle-même, les résidents étant priés d’être prêts à évacuer dans un bref délai et l’autoroute 6 étant fermée dans la zone en raison des incendies adjacents.

« Les conditions chaudes et sèches prolongées que connaît le Centre de lutte contre les incendies du Sud-Est, associées aux systèmes de tempêtes qui passent, signifient que les résidents peuvent s’attendre à continuer de constater une augmentation globale de l’activité des incendies de forêt dans la région », a écrit le BC Wildfire Service dans sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux.

Le service indique également que des aéronefs et des hélicoptères utiliseront les sources d’eau locales dans la région des lacs Arrow et Kootenay ainsi que dans la zone d’incendie de Columbia, et que les plaisanciers sont priés de rester à l’écart des avions impliqués dans les efforts de lutte contre les incendies.

« Les personnes utilisant d’autres embarcations sur la trajectoire de vol prévue présentent un risque sérieux pour la sécurité des équipages et de toute autre personne se trouvant dans la zone, prévient le communiqué du BC Wildfire Service. Ce comportement est extrêmement dangereux et interfère avec notre capacité à lutter contre les incendies de forêt. »

Le service des incendies de forêt avertit également que les conditions de fumée devraient aussi augmenter, tandis que les incendies en Alberta devraient apporter de la fumée dans le nord-est de la Colombie-Britannique.

Environnement Canada a publié des déclarations spéciales concernant la fumée des incendies de forêt affectant la qualité de l’air dans des endroits tels que les régions de Slocan Lake, Peace River, East Kootenay, Fort Nelson et South Thompson, demandant aux résidents de limiter les activités de plein air.

Les avertissements de chaleur continuent de couvrir une grande partie du sud et de l’est de la Colombie-Britannique, Environnement Canada signalant que les régions de Kelowna, Cranbrook, Vernon et Nakusp ont toutes battu des records de température élevée vendredi, Kelowna atteignant 38,6 degrés.