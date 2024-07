(Ottawa) Jennie Carignan a pris officiellement le commandement des Forces armées canadiennes jeudi matin lors d’une cérémonie au Musée canadien de la guerre à Ottawa.

La Presse Canadienne

La lieutenante-générale a également été promue au grade de général lors de la cérémonie de passation de commandement.

Mme Carignan a été choisie par le gouvernement fédéral pour devenir la première femme cheffe d’état-major de la Défense du Canada.

Elle n’est pas étrangère aux premières, alors qu’elle a également été la première femme à commander une unité de combat dans l’armée canadienne. Au cours de sa carrière, elle a été déployée en Irak, en Afghanistan, en Bosnie et en Syrie.

Depuis trois ans, elle occupe le poste de chef de la conduite professionnelle et de la culture, un poste créé à la suite du scandale des inconduites sexuelles en 2021.

« Je me sens prête, préparée et soutenue pour relever ce défi à multiples facettes », a lancé Mme Carignan lors de la cérémonie, auprès de dignitaires dont le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon.

« J’aborde donc mon mandat de cheffe d’état-major de la Défense avec confiance. Confiance en notre équipe, en nos partenaires et envers les Canadiens. Nous avons ce qu’il faut », a-t-elle déclaré.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE La gouverneure générale Mary Simon, la générale Jennie Carignan et le premier ministre Justin Trudeau

En tant que cheffe d’état-major, mes attentes à votre égard sont simples : faites toujours de votre mieux, serrez-vous les coudes, travaillez ensemble et ayez une influence positive au sein de notre institution, à travers le pays et dans le monde. Ma promesse envers vous en retour est de toujours faire de même. Jennie Carignan, cheffe d’état-major de la Défense du Canada

Son prédécesseur en tant que chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, devrait prendre sa retraite des Forces armées plus tard cet été après avoir dirigé l’armée pendant environ trois ans.

Mme Carignan l’a remercié pour son « sens renouvelé du devoir » que les forces ont su trouver sous sa direction – et pour le « chemin bien balisé » qu’il lui a laissé.

M. Eyre a clôturé son mandat plus tôt dans la cérémonie en apportant ses propres remarques.

« On sait qu’il est temps de partir alors que la majorité des plateformes militaires sur lesquelles on a servi se trouvent ici, dans un musée », a-t-il blagué, faisant rire les participants.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Le général Wayne Eyre

M. Eyre a déclaré que les circonstances dans lesquelles il a accédé à ce poste n’étaient « pas idéales », et a rappelé que M. Trudeau avait décrit la situation dont il a hérité comme étant merdique.

Le militaire a remercié les dirigeants de lui avoir donné la chance de servir et d’être témoin de l’Histoire au poste le plus élevé de l’armée canadienne.

« La situation sécuritaire ne s’améliore pas et nous continuerons à faire face à de nombreuses crises, souvent les unes par-dessus les autres », a déclaré M. Eyre, soulignant les menaces importantes que continuent de représenter la guerre en Ukraine et la désinformation en ligne.

« Pour jouer notre rôle dans le monde libre, nous devons être au maximum de nos capacités et de notre préparation, et par le fait même utiliser une dissuasion maximale pour faire face à cette menace. »

Il faudra que l’ensemble du gouvernement et l’ensemble de la société soutiennent la mission urgente de l’armée, a-t-il déclaré, pour garantir que ce soit le cas. La générale Carignan apporte « une expérience très pertinente » à son rôle, a déclaré le général Eyre. « Vous êtes prête à assumer ce rôle que vous méritez pleinement », lui a-t-il adressé.

Après la passation officielle du pouvoir, M. Trudeau a remercié M. Eyre, affirmant qu’il a su être « la bonne personne pour aider à diriger le Canada à travers des moments incroyablement difficiles ».

Il a salué Mme Carignan comme quelqu’un de tout à fait capable de prendre la relève et a souligné qu’elle était la première femme à diriger l’armée d’un pays du G20.

« Vous avez démontré à maintes reprises votre capacité à diriger avec force et flexibilité », a déclaré M. Trudeau. « Vous avez fait preuve d’un formidable sens de l’agilité, de vision et de courage ».