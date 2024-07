Sur les quelque 1100 infrastructures de Jasper, plus de 300 ont été détruites par les incendies de forêt. Les dommages structurels les plus importants se situent du côté ouest de la ville.

La première ministre de l’Alberta, Danielle Smith a affirmé que « l’incendie est toujours hors de contrôle et reste dangereux », lors d’un point de presse devant le centre de commandement des incendies qui a été déplacé dans la ville d’Hinton pour des raisons de sécurité.

PHOTO AMBER BRACKEN, LA PRESSE CANADIENNE La première ministre de l’Alberta Danielle Smith aux côtés du ministre de la Protection civile du Canada, Harjit Sajjan (à gauche)

Elle a assuré que les infrastructures les plus importantes, telles que les hôpitaux, les écoles ou encore les usines de traitements des eaux usées sont protégées.

Le maire de la ville de Jasper, Richard Ireland, a expliqué qu’il se rendra sur place plus tard dans la journée pour constater l’ampleur des dégâts de ses propres yeux. Selon lui, 70 % de sa municipalité semble demeurer intacte ou endommagée par la fumée.

Entre 10 et 15 millimètres de pluie sont tombés jeudi dans le parc national de Jasper, première bonne nouvelle depuis qu’un incendie de forêt agressif a pénétré la station de villégiature emblématique, plus tôt cette semaine.

« Les équipes profiteront de cette période pour maximiser leurs efforts de suppression du feu autant que possible, afin de limiter la propagation de l’incendie au nord de la ville », a indiqué Parcs Canada.

Une des villes les « mieux préparées » aux incendies

En entrevue avec La Presse, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault, assure que près de 36 000 hectares, soit environ deux fois la taille de Montréal, sont toujours en train de brûler.

PHOTO TIJANA MARTIN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada, Steven Guilbeault

Il rappelle que la ville de Jaser a été la première municipalité au Canada à déployer au début des années 2000 le programme « intelli-feu Canada ». L’objectif du programme est d’éliminer ce qui sert de « carburant à des incendies » en procédant notamment à des incendies contrôlés dans la région.

La ville de Jasper est probablement une des villes les mieux préparées pour faire face à ça. On ne peut pas éliminer le risque, on peut travailler à minimiser le risque d’incendies de forêt qui seront hélas de plus en plus nombreux et intenses partout au Pays. Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada

Selon lui, le printemps et l’hiver secs qu’a connus la région ont favorisé le déclenchement de ces incendies de forêt, dont les flammes soufflées par des vents allant jusqu’à 150 km/h, ont formé un mur de lumière de près de 100 mètres de hauteur.

« Nous sommes entrés dans l’ère du changement climatique, ajoute le ministre. On ne peut pas éliminer le risque [mais] on peut travailler à minimiser ce risque d’incendies de forêt qui seront hélas de plus en plus nombreux et intenses partout au Pays. »

40 pompiers forestiers du Québec en renfort

Le Québec enverra dimanche 40 pompiers forestiers en Alberta pour aider à protéger ce qui reste de la ville de Jasper, a déclaré vendredi la Société de protection des forêts contre le feu.

Elle assure pouvoir « prêter des ressources à ses collègues des autres provinces sans nuire à sa capacité d’intervention sur le territoire québécois », où la situation est relativement bonne.

En plus de la pluie, l’arrivée de températures plus fraîches et humides au cours des prochains jours pourrait faciliter la tâche des pompiers, qui tentent de sauver ce qui reste de la ville de Jasper.

Une première carte de l’incendie a été diffusée au public dans la nuit de vendredi.

D’après le périmètre tracé par les autorités, les flammes auraient brûlé de larges pans de forêt le long de la rivière Athabasca, ainsi que la partie sud-ouest de la ville de Jasper. Le nord de la ville aurait toutefois été épargné.

La zone concernée par le brasier est maintenant estimée à 36 000 hectares, ce qui correspond à peu près à la superficie de la Ville de Montréal.

« Les niveaux d’activité incendiaire au sein des périmètres cartographiés peuvent varier considérablement », a précisé Parcs Canada, ajoutant que la carte n’indiquait « pas nécessairement le niveau de dommages ».

Situé à quelques kilomètres de la ville, l’emblématique Jasper Park Lodge a confirmé que ses infrastructures avaient souffert des dommages minimaux dans le passage de l’incendie.

« Nous sommes profondément soulagés qu’une grande partie des biens ait été épargnée et que le centre de villégiature rouvrira ses portes à l’avenir », a déclaré la direction sur les réseaux sociaux.

Des perturbations

La fumée des feux de l’Ouest canadien devrait atteindre le Québec au cours de la journée de vendredi, selon les prévisions d’Environnement Canada.

Des nuages de fumée devraient se succéder au cours de la fin de semaine à travers le sud de la province. La qualité de l’air devrait toutefois davantage être affectée dans le Nord-du-Québec.

En ce moment, 175 incendies de forêt font rage à travers l’Alberta, dont 51 ne sont pas maîtrisés. En Colombie-Britannique, 425 incendies sont actifs, dont 59 se sont déclarés dans les dernières 24 heures.

Le Port de Vancouver a annoncé vendredi qu’il s’attendait à « des retards dans le mouvement des marchandises à travers le port dans les jours à venir suite aux évènements dévastateurs à Jasper ».

« Nous continuerons à surveiller la situation et à travailler avec nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement pour veiller à ce que les échanges commerciaux du Canada puissent continuer à se dérouler de manière sûre et efficace », a annoncé l’entreprise portuaire sur ses réseaux sociaux.