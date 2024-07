En plus de l’incendie de forêt qui dévore la ville de Jasper, d’autres brasiers font rage dans l’Ouest canadien. Dans plusieurs régions de la Colombie-Britannique et de l’Alberta, des milliers de personnes ont dû être évacuées.

Semo Lake Complex (Alberta)

Le Semo Lake Complex est un ensemble de six incendies, dont le principal a brûlé une superficie de 960 km⁠2. Deux autres incendies font rage juste au nord de celui-ci, et ont brûlé à eux deux une superficie de plus de 800 km⁠2. Ces incendies ont entraîné l’évacuation de deux Premières Nations représentant une population totale de près de 5600 personnes au cours des deux dernières semaines.

Région de Fort McMurray (Alberta)

Dans la région de Fort McMurray, plus d’une douzaine d’incendies font rage. L’un d’eux, au nord de la ville, est non maîtrisé et s’étend déjà sur plus de 1000 km⁠2. Le 18 juillet, les 400 membres de la Première Nation de Chipewyan Prairie, établie au sud de la ville, ont reçu l’ordre d’évacuer en raison d’un ensemble d’incendies de forêt qui menacent leur réserve. Ce « complexe » comprend 17 incendies de forêt, dont trois sont considérés comme non maîtrisés.

Jasper (Alberta)

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE KENNETH SMITH Scène de désolation à Jasper, ravagé par les flammes

Environ 20 000 visiteurs du parc et 5000 habitants de Jasper ont dû fuir au pied levé lundi soir en raison de deux incendies de forêt. « Personne ne s’attendait à ce que cet incendie se produise si largement et si rapidement », a déclaré le ministre de la Sécurité publique de l’Alberta, Mike Ellis. Près de la moitié de la ville de Jasper a été détruite par les flammes.

Shetland Creek (Colombie-Britannique)

L’incendie de Shetland Creek, dans la région de Thompson-Nicola, a forcé plusieurs communautés à évacuer depuis le 19 juillet. Le brasier, toujours non maîtrisé, fait actuellement près de 225 km⁠2. Il a détruit environ 20 structures dans la vallée de Venables, dont au moins six maisons.

Antler Creek (Colombie-Britannique)

L’incendie d’Antler Creek, qui s’étend sur 143 km2, a été la cause dimanche d’un ordre d’évacuation visant Barkerville, le parc provincial Bowron Lake et la communauté de Wells. Il est encore aujourd’hui non maîtrisé. Les bâtiments de Barkerville, ville emblématique de la ruée vers l’or et l’une des principales attractions touristiques de la région de Cariboo, sont arrosés en continu pour tenter de les préserver des flammes – certains ont plus de 150 ans.

Avec des informations de La Presse Canadienne