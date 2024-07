Bien que le nombre d’incendies de forêt ait diminué avec le récent changement de température, plus de 420 incendies brûlent encore en Colombie-Britannique.

Le BC Wildfire Service affirme que les vents attisés par un front froid sont à l’origine de l’expansion rapide d’un incendie incontrôlable près de Golden, en Colombie-Britannique, et que cela pourrait être le cas pour d’autres incendies, même si ce front apporte des pluies et du temps plus frais.

La Presse Canadienne

La ville de Golden affirme que l’incendie de 55 kilomètres carrés de Dogtooth Forest Service Road a déjà détruit jusqu’à six maisons, mais des évaluations sont toujours en cours pour confirmer les dégâts.

Le service de lutte contre les incendies de forêt indique dans sa dernière mise à jour que les tempêtes qui apportent de la pluie peuvent également produire des éclairs et des vents violents qui renforcent temporairement le comportement des feux.

Bien que le nombre d’incendies de forêt ait diminué avec le récent changement de température, plus de 420 incendies brûlent encore en Colombie-Britannique.

Une alerte d’évacuation a été annulée pour le village d’Ashcroft, qui était menacé par les flammes de Shetland Creek, le même incendie qui a détruit au moins six maisons dans la vallée de Venables.

Il y a environ 60 alertes et ordres d’évacuation partout en Colombie-Britannique, y compris dans la région de Cariboo, alors que l’incendie d’Antler Creek, qui s’étend sur 143 kilomètres carrés, menace les communautés voisines de Wells et de Barkerville.

La communauté de Silverton reste sous ordre d’évacuation alors que l’incendie d’Aylwin Creek brûle à proximité, causant la fermeture de l’autoroute 6 entre New Denver et Slocan. Aucune date de réouverture n’a encore été annoncée.