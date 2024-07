Les incendies de forêt déclenchés par la foudre au cours du week-end ont donné lieu à un certain nombre d’ordres d’évacuation et d’alertes dans toute la Colombie-Britannique, une situation qui a été exacerbée par la vague de chaleur en cours.

La Presse Canadienne

Le BC Wildfire Service a indiqué dimanche que les équipes combattent plus de 300 incendies, avec plusieurs ordres d’évacuation en vigueur dans le centre et l’est de Kootenay ainsi qu’à Thompson-Nicola, Cariboo et Bulkley-Nechako dans le nord-ouest.

« Les efforts d’extinction des incendies continuent d’être mis à rude épreuve en raison des conditions chaudes et sèches et des vents », a précisé l’agence dans sa mise à jour de dimanche.

« Une vague de chaleur de trois semaines se poursuit, et des conditions plus chaudes et plus sèches devraient persister dans la majeure partie de la province. »

Environnement Canada a déclaré que 14 communautés de la Colombie-Britannique ont battu ou égalé leur record quotidien de température élevée samedi, Lytton atteignant 41,2 degrés, battant un record de 40,6 degrés établi en 1946.

Des records de température sont également survenus dans les communautés de Cranbrook, Merritt, Princeton, de Vernon, les cinq atteignant au moins 36 degrés.

Les pompiers affirment que les températures élevées ont rendu les conditions difficiles, les équipes devant donner la priorité aux premiers feux déclarés plutôt qu’aux incendies nouvellement découverts.

La foudre, première responsable

L’un de ces incendies est celui d’Island Pond, à environ 17 kilomètres au sud de Canal Flats, en Colombie-Britannique, dans l’est de Kootenay, qui a été découvert samedi et s’est étendu à environ un kilomètre carré dimanche.

Le district régional d’East Kootenay a déclaré l’état d’urgence locale et a lancé un ordre d’évacuation pour deux adresses. Il a également averti 65 autres propriétés de se préparer à partir dans un bref délai.

Le district régional de Cariboo, dans le centre de la Colombie-Britannique, a reçu l’ordre des autorités d’évacuer immédiatement, alors que cinq incendies de forêt incontrôlables brûlent à proximité de la région. Cet avis concerne les résidents de 29 parcelles de terrain dans la région du lac Kuyakuz, couvrant 923 kilomètres carrés.

Quatre de ces cinq incendies ont été provoqués par la foudre.

PHOTO FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE Un incendie de forêt sur la montagne Steamboat, le 17 juillet

Le district régional a également émis des alertes pour le site patrimonial de la ville historique et du parc de Barkerville, où un groupe d’incendies incontrôlables – y compris l’incendie d’Antler Creek de 13,5 kilomètres carrés – font rage dans la région.

Le même incendie a déclenché dimanche un ordre d’évacuation pour la communauté de Wells, en Colombie-Britannique, le gouvernement local d’Antler Creek qualifiant la situation de « menace importante pour la santé, la sécurité et le bien-être des personnes ».

Les nouveaux ordres et alertes d’évacuation surviennent alors que l’incendie de Shetland Creek, à environ huit kilomètres au nord de Spences Bridge, en Colombie-Britannique, s’étend sur environ 150 kilomètres carrés.

Le tableau de bord du BC Wildfire Service indique qu’environ 87 % des plus de 300 incendies qui brûlent dans la province ont été causés par la foudre.

Tous les ordres d’évacuation et les alertes en lien avec l’incendie de Shetland Creek dans la région de Thompson-Nicola en Colombie-Britannique sont restés en vigueur dimanche pour les communautés telles qu’Ashcroft, Cache Creek, Spences Bridge et la Première Nation d’Ashcroft.

Dans le centre de Kootenay, la communauté de Silverton, en Colombie-Britannique, était également toujours en alerte dimanche tandis que 107 propriétés au sud du village faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation en raison de l’incendie de forêt d’Aylwin Creek à proximité.

Le ruisseau Aylwin et le ruisseau Komonko voisin sont restés dimanche sur une superficie combinée de 6,5 kilomètres carrés, et la route 6 au sud de Silverton a été fermée en raison de deux incendies de forêt incontrôlables.

Des ordres d’évacuation ont également été lancés à travers le lac Slocan depuis Silverton, les résidents et les visiteurs de 21 parcelles riveraines ainsi que d’une petite partie du parc provincial Valhalla près de Nemo Creek ayant été invités à quitter les lieux immédiatement.