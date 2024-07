(Jasper) « C’est un monstre. » L’incendie de forêt qui a brûlé près de la moitié de Jasper, station de villégiature emblématique de l’Alberta, n’était toujours pas maîtrisé en fin de soirée, jeudi. Résidences réduites en cendres, carcasses de véhicules calcinées : les premières images de la ville depuis le passage du brasier montraient des rues entières rasées par les flammes, suscitant l’émoi partout au pays.

« Je pense que je me souviendrai toute ma vie de cette soirée. »

Julien Mailhot est serveur depuis une dizaine d’années au restaurant du Jasper Park Lodge. Il travaillait, lundi soir, lorsqu’il a senti que quelque chose clochait. « Le vent s’est levé, le ciel est devenu orange. On a arrêté de prendre les commandes au restaurant. Il y avait de la fumée jusque sur le lac, on ne voyait plus rien », raconte-t-il.

Peu de temps après, il a reçu une alerte, puis un ordre d’évacuation. « Tout est allé très vite », dit-il. Il est rentré chez lui, a attrapé quelques affaires et est parti sur la route avec sa femme, sa fille de 7 ans et leurs deux chats. « Je me disais qu’on allait revenir dans deux ou trois jours », confie-t-il.

Soixante-douze heures plus tard, depuis un hôtel de Grand Prairie, il surveille avec inquiétude les images de Jasper qui circulent sur les réseaux sociaux. Selon les informations qu’il a pu en tirer, plusieurs bâtiments auraient brûlé près de chez lui. Sa maison aurait peut-être été épargnée, mais un brasier est toujours actif non loin. « On est complètement dans le flou », lâche-t-il. « Je ne sais pas quand je pourrai y retourner pour récupérer des affaires. »

De 30 à 50 % de la ville détruite

En à peine quelques heures, les flammes ont ravagé la ville de Jasper.

« C’est le pire cauchemar de toute collectivité », a réagi la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, retenant ses larmes. En conférence de presse jeudi, elle a estimé que les infrastructures de la ville étaient touchées dans une proportion de « 30 à 50 % », annonçant une « reconstruction importante ».

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE La première ministre albertaine, Danielle Smith

« Vous avez vu les images comme moi », a-t-elle laissé tomber, soulignant le travail des pompiers risquant leur vie pour sauver une ville « unique », située au cœur du parc national de Jasper.

Prisée des touristes, la destination est connue pour ses routes panoramiques, sa chaîne de montagnes et ses lacs à l’eau émeraude. Mais elle était menacée depuis lundi par des incendies de forêt qui progressaient rapidement.

Attisées par des vents forts, les flammes ont atteint les portes de la ville en début de soirée mercredi, malgré des efforts continus pour contenir le brasier.

« À ce stade, c’est juste un monstre », s’est désolé le directeur du programme national de gestion des incendies à Parcs Canada, Pierre Martel, jeudi.

Nous n’avons aucun outil dans notre boîte à outils pour gérer ça. Pierre Martel, directeur du programme national de gestion des incendies à Parcs Canada

Au total, 25 000 personnes ont été évacuées de la région, pour la plupart des touristes en visite au parc de Jasper. Aucun blessé n’a été rapporté, ont souligné les autorités.

Certains bâtiments ont pu être sauvés, d’autres non

Les résidants de Jasper sont restés dans le noir pendant une bonne partie de la journée, jeudi, quant à l’ampleur des dommages matériels.

Vers 19 h, les autorités du Parc national de Jasper ont annoncé sur X que « toutes les infrastructures essentielles de Jasper [avaient] été protégées avec succès, notamment l’hôpital, le bâtiment des services d’urgence, les écoles primaires et secondaires, le centre d’activités et l’usine de traitement des eaux usées ».

Le brasier aurait cependant touché une grande partie de l’ouest de la ville, selon les autorités.

PHOTO PAR LE PARC NATIONAL DE JASPER, FOURNIE PAR LA PRESSE CANADIENNE L’incendie de forêt vu des rues de Jasper, le 24 juillet.

La baisse de la température et la pluie qui est tombée sur la région jeudi ont quelque peu facilité le travail des pompiers qui s’affairent à contenir les flammes, mais le feu n’est toujours pas maîtrisé, loin de là.

Le brasier semble toutefois avoir traversé le centre de la ville, brûlant au passage une église et un hôtel, selon des images circulant en ligne.

Situé à quelques kilomètres de la ville, l’emblématique Jasper Park Lodge, où travaille Julien Mailhot, a lui aussi été la proie des flammes.

« Nous ne connaissons pas encore l’ampleur des dégâts », a déclaré la direction de l’établissement sur les réseaux sociaux, jeudi.

Une vidéo devenue virale en ligne montre un paysage de dévastation totale, des rues entières rasées par les flammes défilant devant la caméra sous un écran de fumée.

« Nous commençons à comprendre l’impact dévastateur de l’incendie », a réagi le maire de Jasper, Richard Ireland.

La destruction et la perte auxquelles beaucoup d’entre vous font face et qu’ils ressentent dépassent toute description et toute compréhension. Richard Ireland, maire de Jasper

La localité travaille avec « tous les ordres de gouvernement » pour coordonner les efforts de secours et fournir les ressources nécessaires, a-t-il assuré.

Le ministre albertain de la Forêt et des Parcs, Todd Loewen, a parlé de son côté d’une « journée dévastatrice dans l’histoire de notre province ».

Rouler en panique à travers les flammes

Personne ne s’attendait à ce que les flammes se propagent aussi rapidement.

Marie-Ève Deschênes campait avec sa famille dans le coin de Jasper, en début de semaine, lorsque la qualité de l’air s’est rapidement détériorée. En l’espace de quelques heures, le ciel a tourné à l’orange.

PHOTO FOURNIE PAR MARIE-ÈVE DESCHÊNES Marie-Ève Deschênes et sa famille ont dû rouler sur une route cernée par les flammes en pleine nuit.

Vers 22 h, un avis d’évacuation avait été lancé pour tous les campeurs. « Des camions passaient avec des mégaphones pour avertir tout le monde », a-t-elle raconté à La Presse.

Le moment le plus stressant a toutefois été l’attente de trois heures en file pour sortir du parc. « Plus on attendait, plus la cendre s’accumulait sur l’auto, plus il y avait de fumée », détaille-t-elle.

Elle raconte avoir ensuite roulé sur une route cernée par les flammes en pleine nuit avec ses jeunes enfants, pris de panique.

« Cette rafale a déplacé ce feu de cinq kilomètres en probablement moins de 30 minutes, avec un mur de feu d’environ 100 mètres de haut », a déclaré le ministre de la Sécurité publique de l’Alberta, Mike Ellis.

« Vous ne pouvez pas faire grand-chose, voire rien, quand un mur de flammes arrive sur vous comme ça », a-t-il poursuivi.

Au moment de l’entrevue, Marie-Ève Deschênes était de retour chez elle à Cochrane, à près de 400 kilomètres au sud-est de Jasper, où des incendies de forêt brûlent aussi.

C’est triste de voir à quel point il y a tout le temps des feux. Je suis triste pour les gens qui vont perdre leur maison, pour l’impact sur l’environnement. Marie-Ève Deschênes

Des renforts attendus

Les autorités espéraient que la pluie prévue jeudi ralentirait la progression des flammes.

Or, bien que bénéfique, elle n’a pas été « suffisante pour avoir eu un impact significatif sur la situation générale, qui reste hors de contrôle », a déclaré Parcs Canada.

Pour l’instant, les équipes sur le sol s’efforcent de préserver les infrastructures essentielles comme la station d’épuration et l’oléoduc Trans Mountain.

Plus de 400 pompiers du Mexique, d’Afrique du Sud, d’Australie et de la Nouvelle-Zélande sont attendus au cours des prochains jours pour aider à combattre les incendies en Alberta.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui a convoqué une réunion du Groupe d’intervention en cas d’incident jeudi, a aussi confirmé le déploiement de l’armée canadienne, à la demande de l’Alberta.

« Les images en provenance de Jasper sont déchirantes, et je tiens à remercier les courageux premiers intervenants en Alberta qui se battent pour sauver chaque maison et chaque communauté. Merci de votre courage et de vos efforts inlassables pour lutter contre ces incendies de forêt », a-t-il déclaré sur X.

Il n’y a pas qu’à Jasper qu’on craint les flammes. D’autres municipalités sont sur le qui-vive. En ce moment, 175 incendies de forêt brûlent à travers l’Alberta, dont 51 ne sont pas maîtrisés. En Colombie-Britannique, 425 incendies sont actifs, dont 59 se sont déclarés dans les dernières 24 heures.