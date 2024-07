(Ottawa) Le Norad affirme que des avions de combat canadiens et américains ont intercepté un groupe d’avions russes et chinois volant près de l’Alaska.

La Presse Canadienne

Le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (Norad) affirme que les avions ont été détectés et suivis mercredi. Les appareils sont restés dans l’espace aérien international et leur activité n’est pas considérée comme une menace, précise le commandement.

Selon les responsables américains, c’est la première fois que le Norad intercepte des avions des deux pays qui volent ensemble.

Les dirigeants militaires du Canada soutiennent depuis un certain temps que la Russie et la Chine sont de plus en plus présentes dans l’Arctique.

La défense de l’Arctique est au centre de la nouvelle politique de défense du Canada et les États-Unis ont récemment publié leur propre stratégie pour l’Arctique.

Les avions russes et chinois ont été détectés dans la « zone d’identification de défense aérienne de l’Alaska », située au-delà de l’espace aérien souverain des États-Unis et du Canada. Le Norad rappelle que Washington et Ottawa exigent que les avions dans cette zone soient identifiés, pour des raisons de sécurité nationale.

« Le Norad continuera de surveiller l’activité de ses concurrents à proximité de l’Amérique du Nord et de répondre à la présence par la présence », a déclaré jeudi le Norad dans un communiqué.

La Chine et la Russie ont confirmé jeudi avoir mené une patrouille aérienne conjointe au-dessus de la mer de Béring, qui sépare la Russie et l’Alaska.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la patrouille conjointe avait également survolé la mer des Tchouktches, au nord du détroit de Béring.

Des avions de combat et des bombardiers stratégiques russes ont été rejoints par des bombardiers stratégiques chinois lors des exercices, qui ont duré plus de cinq heures, a indiqué le ministère russe.

La patrouille conjointe a testé et amélioré la coordination entre les deux forces aériennes, a déclaré Zhang Xiaogang, porte-parole du ministère chinois de la Défense. Il a déclaré qu’il s’agissait de la huitième patrouille aérienne stratégique conjointe depuis 2019. Il a refusé de commenter lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de la première patrouille de ce type au-dessus de la mer de Béring.