(Vancouver) Nandini Villeneuve et d’autres résidants du village Hare Krishna de Saranagati étaient en réunion avec le personnel d’urgence du district régional de Thompson-Nicola, mercredi soir, lorsqu’il a été annoncé que l’incendie de forêt qui frappait la communauté religieuse s’était aggravé.

Brenna Owen et Nono Shen La Presse Canadienne

« Cela a en quelque sorte décollé, puis on nous a dit que la réunion était terminée et que vous partiez d’ici », a relaté Mme Villeneuve.

Elle a raconté que lorsqu’elle et les 25 familles vivant à Sarangati sont parties pour Cache Creek vers 19 h, l’incendie de Shetland Creek dévalait la montagne « comme de la lave qui descendait », choquant les évacués par sa vitesse.

Mme Villeneuve a déclaré que l’incendie était « intense ».

« J’ai une montagne juste en face de moi, et elle faisait rage partout, sur toute la chaîne de montagnes », a-t-elle témoigné.

« Quand nous sommes partis hier soir, nous ne savions pas si nous aurions une maison ce matin », a déclaré Villeneuve.

Incendie « agressif »

La ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a indiqué que l’incendie de Shetland Creek avait nécessité des « évacuations tactiques », car il s’est étendu « rapidement et considérablement » mercredi soir pour s’étendre sur près de 50 kilomètres carrés.

Mme Ma se trouvait à Kamloops, à environ 100 km à l’est de l’incendie. Elle a indiqué lors d’une conférence de presse que la situation était « très dynamique », mais n’a pas pu confirmer le nombre précis de personnes évacuées.

L’ordre d’évacuation du district régional de Thompson-Nicola couvre 76 propriétés dans la région de Venables Valley, au nord de Spences Bridge.

Cliff Chapman, directeur des opérations provinciales du BC Wildfire Service, s’est joint à Mme Ma et a mentionné lors du compte rendu que l’incendie de Shetland Creek avait fait preuve d’un comportement « agressif » mercredi soir, contestant leurs efforts de suppression.

M. Chapman a déclaré que le service de lutte contre les incendies de forêt a déployé son avion équipé d’un système de vision nocturne sur un incendie pour la première fois cette année, survolant Penticton pour aider les équipes au sol à lutter contre l’incendie de Shetland Creek.

Une équipe de gestion des incidents était en train d’être mise en place dans la zone jeudi, a-t-il indiqué.

Période critique

Il y a environ 230 incendies actifs en Colombie-Britannique, dont plus de 90 ont débuté au cours des dernières 24 heures. Un peu plus de la moitié sont classés comme brûlants de manière incontrôlable.

Au début de la semaine dernière, moins de 100 incendies ont ravagé la province.

M. Chapman a déclaré qu’il pensait que la province était « au bord de 72 heures très difficiles » avec un temps chaud et sec, des éclairs secs et des vents forts dans les prévisions.

Pour tous les Britanno-Colombiens, mon message est de faire preuve de diligence. Nous allons voir des éclairs. Nous avons vu 1300 éclairs (mercredi), dont beaucoup ont déclenché des incendies dans le sud-est, et nous en verrons d’autres (jeudi). Cliff Chapman, directeur des opérations provinciales du BC Wildfire Service

Il a précisé lors du point de presse qu’il n’avait entendu parler d’aucun dommage aux structures dû à l’incendie près du pont Spences, bien qu’il s’agisse de structures « menacées ».

L’ordre d’évacuation du district régional stipulait que les résidants devaient se présenter au centre d’accueil des services d’urgence de la salle communautaire de Cache Creek, à proximité.

Nouveaux incendies

La bande indienne de Cook’s Ferry a également élargi un ordre d’évacuation lié au même incendie pour inclure des réserves supplémentaires le long de la rivière Thompson.

L’incendie a été découvert vendredi dernier, puis fusionné avec le plus petit incendie de Teit Creek. La foudre est la cause présumée.

Les prévisions pour Cache Creek, au nord de l’incendie de forêt de Shetland Creek, montrent une température maximale quotidienne de 40 °C jeudi, 38 °C vendredi et 40 °C pendant la fin de semaine.

Un autre incendie a été découvert jeudi du côté est du lac Slocan, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. a également incité le district régional de Central Kootenay à diffuser un ordre d’évacuation. Il couvre 11 propriétés le long de l’autoroute 6 au sud de la communauté de New Denver.

Environnement Canada a publié plus de deux douzaines d’avertissements de chaleur dans toute la Colombie-Britannique, couvrant Howe Sound et Whistler, le canyon du Fraser, certaines parties des régions de Thompson, d’Okanagan et de Kootenay, les parties intérieures des côtes nord et centrales, le coin nord-est de la province ainsi qu’une grande partie de l’intérieur central.

Un bulletin du service des incendies de forêt jeudi a indiqué que les conditions chaudes et sèches signifient que le paysage est préparé pour de nouveaux départs d’incendie.