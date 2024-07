(Labrador City, N. L.) Les pompiers ont commencé jeudi à attaquer un incendie près de Labrador City depuis le sol, marquant une nouvelle étape dans les efforts visant à maîtriser l’incendie de forêt rugissant.

La Presse Canadienne

Les équipes ont éteint les flammes depuis le ciel à l’aide de bombardiers d’eau et d’hélicoptères, mais Jeff Motty, l’officier de service des incendies de forêt de la province, a précisé que l’ajout d’une attaque au sol était une étape importante dans la lutte contre tout incendie de forêt.

« Une fois que nous pouvons envoyer les pompiers au sol en toute sécurité, c’est ainsi qu’un incendie peut être éteint, a-t-il indiqué dans une entrevue. Ce sont les troupes sur le terrain qui finissent par éteindre les incendies. »

La population de Labrador City s’élève à plus de 7000 personnes. Celles-ci ont reçu l’ordre d’évacuer la semaine dernière après qu’un changement soudain des conditions eut redonné vie à l’incendie qui couvait. Les flammes se sont déplacées rapidement vers la ville.

La ville a été la deuxième de la région à être évacuée en raison d’incendies de forêt en autant de mois. Les résidants de Churchill Falls, dans le centre du Labrador, ont dû quitter leur domicile le 19 juin. Ils ont été autorisés à y revenir deux semaines plus tard.

L’incendie qui menaçait Churchill Falls a été officiellement éteint jeudi, a annoncé M. Motty.

Une vingtaine de pompiers du Nouveau-Brunswick étaient sur le terrain jeudi matin pour inonder les points chauds de l’ouest du Labrador, près de Labrador City, a-t-il ajouté. Il s’attend à ce qu’ils soient bientôt rejoints par des collègues de Terre-Neuve-et-Labrador, arrivés dans la région mercredi soir.

Les équipes au sol doivent être héliportées dans la zone et les pompiers ont passé beaucoup de temps mercredi à nettoyer les points d’atterrissage, a souligné M. Motty.

La taille de l’incendie s’est maintenue à environ 131 kilomètres carrés, et il est resté à environ six kilomètres de la ville, a spécifié M. Motty.

Par ailleurs, le ministère provincial des Forêts a exhorté la population à ne pas faire voler de drones dans la zone de l’incendie, car ils pourraient gêner les bombardiers d’eau et les hélicoptères.

« Les bombardiers d’eau jouent un rôle crucial dans le contrôle et l’extinction des incendies de forêt, et leurs pilotes doivent opérer dans un espace aérien dégagé et dégagé », a indiqué le ministère dans un communiqué de presse.

« L’activité non autorisée des drones peut interférer avec ces opérations, entraînant potentiellement des retards dans les efforts de lutte contre les incendies et mettant en danger la vie des pompiers et des pilotes. »