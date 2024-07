Tout l’été, La Presse vous fait parcourir le Québec en vous racontant la vie des rivières. Des histoires humaines, scientifiques ou historiques qui ont toutes une rivière pour attache. Cette semaine : la rivière des Outaouais.

Le capitaine manœuvre pour placer le nez de l’énorme navire à l’endroit prévu, au mètre près, les yeux rivés sur un GPS. Dans la même seconde, il donne son signal, son second lâche un coup de corne de brume et un membre d’équipage tire de toutes ses forces sur un câble.

D’un coup, la bouée rouge – 800 livres – se détache de la grue du navire et tombe dans les eaux de la rivière des Outaouais. En surplomb, sous un soleil brûlant : la colline parlementaire fédérale d’un côté, Gatineau de l’autre.

Bienvenue à bord du Sipu Muin, l’aéroglisseur de la Garde côtière chargé ces dernières semaines de baliser les principales rivières navigables du Québec. Son travail aide les plaisanciers et quelques navires commerciaux à demeurer loin des dangers dissimulés par les eaux traîtresses.

« C’est un bon navire pour faire ça. C’est assez versatile, on est capables de prendre une douzaine de bouées à la fois », explique le capitaine, Vincent Lessard-Giroux, 32 ans et trois barres dorées sur chaque épaule. « Ici, sur la rivière des Outaouais, on fait 31 bouées en trois voyages. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le capitaine du Sipu Muin, Vincent Lessard-Giroux (à droite), et son second, Jean-Philippe Foisy (au centre), discutent avec les membres de l’équipage.

Pour l’instant, « l’ours de rivière » (Sipu Muin en micmac) est échoué sur la plage de l’île Petrie, en banlieue d’Ottawa. L’équipage s’active, son second, Jean-Philippe Foisy, effectue ses dernières vérifications, couvre ses oreilles d’un casque radio.

Puis, quand tout est fin prêt, la bête se met à gronder. Une petite chaloupe à moteur située tout près cède sa place. Une tempête de sable et d’eau force les curieux sur la plage à plisser les yeux : les hélices sont en marche.

« On peut aller n’importe où »

Parce que ce navire n’est pas un navire comme les autres : c’est un aéroglisseur, doté d’immenses hélices pour le propulser, pour le faire littéralement flotter au-dessus de l’eau et pour contribuer à sa direction.

« Il n’y a rien qui touche à l’eau », décrit le capitaine Lessard-Giroux. « On peut aller n’importe où, peu importe la profondeur. En rivière, il n’y a pas nécessairement beaucoup d’unités qui peuvent faire la pose de bouées sans risque, tandis que nous, on est capables d’aller dans des endroits avec beaucoup de courant, avec des roches de chaque côté. »

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Mise à l’eau une bouée

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Des membres de l’équipage du navire

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Un marin s’assure que la bouée est fonctionnelle. 1 /3





En outre, le Sipu Muin peut atteindre une vitesse de 50 nœuds, ce qui est deux à trois fois plus rapide que les navires « classiques » de la Garde côtière. Cette puissance a toutefois un prix : le vaisseau consomme environ 500 litres de carburant à l’heure.

L’organisation fédérale possède quatre de ces mastodontes qui lévitent : deux sont basés à Trois-Rivières et deux à Richmond, en Colombie-Britannique. L’hiver, ils sont notamment utilisés pour déglacer des rivières, des ports et des étendues d’eau peu profonde comme le lac Saint-Pierre. Le Sipu Muin date de 1998 et a subi une réfection majeure en 2016.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le travail du Sipu Muin aide les plaisanciers et quelques navires commerciaux à demeurer loin des dangers dissimulés par les eaux traîtresses.

Le pilotage d’un aéroglisseur, « c’est sûr que c’est assez particulier », explique Vincent Lessard-Giroux. « J’ai une formation de plus qu’un autre capitaine », indique celui qui est passé par le Collège des officiers de la Garde côtière, à l’île du Cap-Breton. « C’est une formation d’un an, un an et demi en plus du brevet de capitaine. »

Le premier officier Jean-Philippe Foisy vient justement de terminer cette formation. « Je travaillais sur les bateaux marchands dans les Grands Lacs », a-t-il dit. La Garde côtière, qu’il a intégrée à l’automne 2022, « ça [le] rapproche de [sa] famille ».

Recherche et sauvetage

Sur son parcours de l’île Petrie jusqu’au centre-ville d’Ottawa, le Sipu Muin sème des bouées rouges et vertes pour délimiter un chenal de navigation. « Après, il y a d’autres bouées qui vont indiquer un danger : un haut-fond, une roche, un obstacle à la navigation », explique le capitaine. Les plaisanciers peuvent naviguer avant l’arrivée de bouées en début d’été, « il n’y a pas d’interdiction comme telle, les bateaux sont avisés que le balisage n’est pas fait encore ».

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Le Sipu Muin peut atteindre une vitesse de 50 nœuds, ce qui est deux à trois fois plus rapide que les navires « classiques » de la Garde côtière.

En plus de la rivière des Outaouais, des bouées de navigation sont aussi installées pour l’été sur la rivière Saguenay, la rivière Richelieu et sur une portion de la rivière des Prairies.

Chaque fois, la même manœuvre se répète, menée sur le pont du navire par le maître d’équipage Patrick Fillion.

Ces opérations peuvent toutefois avorter à quelques minutes d’avis si un appel de détresse survient : sur l’eau, les sauvetages ont priorité sur toute autre mission. Les marins doivent d’ailleurs résider à moins d’une heure de la base d’aéroglisseurs de Trois-Rivières pendant leurs semaines de garde.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Sur son parcours de l’île Petrie jusqu’au centre-ville d’Ottawa, le Sipu Muin sème des bouées rouges et vertes pour délimiter un chenal de navigation.

« Des cas, il peut y en avoir n’importe quand », lance le maître d’équipage, en relatant des sauvetages récents près du port de Montréal et dans le lac des Deux Montagnes. L’aéroglisseur ne peut pas se faufiler partout comme un zodiac, mais son pont offre plus de place pour travailler, et les éventuels rescapés peuvent être rapidement emmenés au chaud.

Mieux vaut suivre les bouées du Sipu Muin pour éviter d’avoir besoin de l’aide d’urgence du Sipu Muin.